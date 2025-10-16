Verónica Sánchez será una de las protagonistas de ‘Oasis’, la nueva serie de Bambú Producciones y Netflix

Netflix y Bambú Producciones continúan ampliando su alianza creativa con ‘Oasis’, una nueva serie original que ya se encuentra en pleno rodaje entre Madrid y Tenerife. El proyecto, creado por Ramón Campos junto a David Orea, Javier Chacártegui y Jon de la Cuesta, cuenta con la dirección de David Pinillos y promete ser uno de los thrillers más ambiciosos de la plataforma para 2026, al que ahora se incorpora una nueva cara.

Verónica Sánchez será una de las protagonistas de la ficción, consolidando su estrecha relación con Bambú Producciones, según ha podido saber YOTELE en exclusiva. La intérprete, que ha terminado recientemente la emisión de ‘La favorita 1922’ en Telecinco y que también forma parte del reparto de ‘El crimen de Pazos’ (Netflix), vuelve a trabajar con la productora en un papel clave dentro de este nuevo proyecto de suspense.

Tal y como adelantó El Televisero, los protagonistas principales de ‘Oasis’ son Ana Garcés —quien da el salto tras su salida de ‘La Promesa’— y Tomy Aguilera, conocido por sus papeles en ‘Skam España’ y ‘Bienvenidos a Edén’. Junto a ellos, Verónica Sánchez aportará su sello interpretativo a una historia que mezcla misterio, lujo y secretos en un entorno paradisíaco.

La trama de ‘Oasis’ transcurre en el resort vacacional más exclusivo del país: un espacio de playas privadas, zonas VIP y estrictas medidas de seguridad. Todo cambia cuando una misteriosa desaparición desata el caos y obliga a intervenir a la policía. Nadie puede abandonar el complejo hasta que se descubra al culpable, dando inicio a un thriller coral con múltiples sospechosos y un tono lleno de tensión.