Valeria Castro rompe su silencio tras su actuación en ‘OT 2025’ y anuncia que cancela su gira por este motivo

La cantante canaria explica que atraviesa un momento de agotamiento físico y mental y que necesita detener su actividad para recuperarse tras semanas de dificultades en su voz.

Valeria Castro en 'OT 2025'

Valeria Castro en 'OT 2025' / Prime Video

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico

Tres días después de su comentada actuación en la gala 4 de ‘Operación Triunfo 2025’, Valeria Castro ha roto su silencio. La artista ha publicado un comunicado en sus redes sociales explicando los motivos del quebrantamiento de voz que sufrió en directo durante su dueto con Dani Fernández en el tema ‘¿Y si lo hacemos?’. En él, revela que atraviesa un problema de salud que le ha obligado a cancelar su gira de conciertos prevista para los próximos meses.

Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta”, comienza el mensaje de la cantante palmera, visiblemente afectada. La intérprete, que en julio perdió a su abuela —una figura clave en su vida y en su música—, reconoce que el agotamiento físico y la presión emocional han pasado factura: “Mi salud mental se ha ido mermando y me ha ido apagando poquito a poco. Por mucho que haya intentado dar lo mejor de mí, hay veces en que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente”.

Asesorada por profesionales, Valeria ha decidido detener temporalmente su carrera para poder recuperarse “física y mentalmente”. “Después de reflexionar mucho y, aconsejada por expertos, me veo obligada a tomar una pequeña pausa. Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré”, asegura. La artista ha cancelado todas las actuaciones previstas en octubre y noviembre, posponiendo las fechas de su gira a partir de diciembre y retrasando a primavera su tour por Latinoamérica.

El comunicado termina con un mensaje de agradecimiento a su público y con la publicación de un tema inédito, compuesto el pasado febrero, en el que reflexiona sobre las consecuencias de la velocidad y la exigencia de su carrera: “Las cosas que me pasan siempre las sé nombrar primero en canciones”, escribe. “Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días”, añade.

Desde su debut en 2021, Valeria Castro ha publicado el EP ‘Chiquita’ y los álbumes ‘Con cariño y con cuidado’ y ‘El cuerpo después de todo’, recibiendo nominaciones a los Latin Grammy, los Premios MIN y los Premios de la Academia de la Música de España, además de dos candidaturas a los Premios Goya por Mejor Canción Original. Ahora, con apenas 25 años y tras cuatro años de ascenso imparable, la artista pone en pausa su carrera para priorizar su bienestar, con la promesa de volver “desde el lugar y el estado que merece”.

