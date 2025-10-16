En 'El tiempo justo'
Leire Martínez concede a Telecinco su esperada reacción al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh
La misma semana en la que se ha anunciado el regreso de la cantante al grupo, la exvocalista se pronuncia y además ve los ensayos de 'OT', que ha preparado una actuación grupal con su canción.
La Oreja de Van Gogh lanza el esperado comunicado confirmando el regreso de Amaia Montero y muestra su primera imagen juntos de nuevo, sin mención a Leire Martínez
Es la noticia de la semana y también ha sacudido la televisión. Amaia Montero culmina su regreso a La Oreja de Van Gogh, un año después del comunicado que anunciaba la marcha de Leire Martínez del grupo. Ahora, la natural de Euskadi se ha pronunciado sobre esta noticia y lo ha hecho en Telecinco, concretamente en 'El tiempo justo' de Joaquín Prat.
La jueza de 'OT 2025' y asesora de 'La Voz Kids 2026' ha hablado por teléfono con uno de los redactores del programa, que quiso saber cómo recibía la noticia del grupo al que perteneció hasta hace un año: "Yo estoy a lo mío, trabajando, y de verdad que no me voy a pronunciar en nada porque no es mi noticia. No tiene que ver conmigo. Lo que sea pues entiendo que serán otras personas quienes tengan que hablar de lo que sea", respondió Martínez.
"No es mi historia, no, no, no. Yo estoy a lo mío y, nada, te agradezco la llamada y el interés", sentenció la cantante, quitándole hierro al asunto.
'Mi nombre' en la próxima gala de 'OT 2025'
Además, 'OT' ha querido darle un respaldo a su miembro del jurado y los concursantes cantarán en la próxima gala de manera grupal 'Mi nombre', la primera canción que estrenó Leire tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Es una semana en la que hay que darle mucho cariñito a Leire, por cosas. Pero, desde aquí, Leire Martínez, te queremos", dijo Noemí Galera durante el reparto de temas.
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
- El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena