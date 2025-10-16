Ganador 2025
Juan del Val gana otro polémico Premio Planeta y se lo dedica a Nuria Roca: "Sin ti sería imposible"
El colaborador de 'El Hormiguero' venció con su novela 'Vera, una historia de amor' y se embolsó un millón de euros
Juan del Val se convirtió anoche en el polémico ganador del Premio Planeta 2025. El colaborador de 'El Hormiguero' se hizo con el galardón literario gracias a su novela 'Vera, una historia de amor'.
La polémica se basa en que el marido de Nuria Roca es colaborador de programas de Atresmedia, que pertenece al Grupo Planeta, que es quien otorga el premio. De esta manera se repite la historia, pues la victoria de Sonsoles Ónega en 2023 causó también un gran revuelo.
De cualquier manera, del Val subió al escenario para recoger el galardón y quiso dedicarles unas sinceras palabras a su mujer, Nuria Roca: "Este premio es para una persona, que es Nuria. Sin ti esto sería imposible, sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, descubro la suerte que tengo… Eres mi vida. Te quiero".
Además, el juez de 'El Desafío' se acordó de sus tres hijos en una noche tan especial para él: "A Juan, Pau y Olivia, porque sin vosotros no tendría ninguna emoción al levantarme cada mañana", concluyó el escritor.
