Audiencias 15/10/2025
'Sin gluten' retiene el liderazgo, 'Juego de pelotas' firma su peor noche y 'Mañaneros' arrasa con nuevo récord
'Las Mamarazzis' llegan a La 2Cat con un 2,6% de share
Noche de comedia en televisión y nuevo liderazgo para 'Sin gluten'. La comedia de TVE lidera su segunda noche con un 13,7% y 991.000 espectadores, lo que supone 3,3 puntos menos respecto a su estreno.
Por su parte, 'Juego de pelotas' demuestra que aún no ha tocado suelo y cae del doble dígito. El concurso de Juanra Bonet tiene que conformarse con un 9,4% y 611.000 seguidores.
Completan el ránking 'La agencia' (7,9%), que sube 3 décimas, 'Callejeros' (6,1%) y el cine de laSexta (5,3%). En La 2Cat, 'Las Mamarazzis' aterrizan con un 2,6% de share.
Antes, la batalla por el access se resuelve con una nueva victoria de 'El Hormiguero', que anota su mejor dato desde el 3 de septiembre para alzarse con un gran 16,9% y 2.010.000 televidentes. Sin embargo, su fuerte subida no afecta a 'La revuelta', que cosecha un buen 14,2% y 1.692.000 fieles.
Por la tarde, 'Pasapalabra' marca récord de temporada con un espectacular 21,3% y 1.978.000 apoyos. En TVE, 'Mañaneros' sigue su dulce momento y bate nuevo récord con un estratosférico 19,6% y 579.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 14,2% y 1.692.000
Sin gluten: 13,7% y 991.000
Antena 3
El Hormiguero: 16,9% y 2.010.000
Juego de pelotas 9,4% y 611.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7% y 820.000
La agencia: 7,9% y 567.000
Cuatro
First Dates: 5,7% y 646.000 / 7,8% y 940.000
Callejeros: 6,1% y 441.000
laSexta
laSexta Clave: 4% y 430.000
El Intermedio: 6,6% y 798.000
El Taquillazo: 5,3% y 380.000
La 2
Cifras y letras: 4,9 y 549.000 / 6,3% y 767.000
En primicia: 1,3% y 154.000
En portada: 1,9% y 179.000
Documentos TV: 1,7% y 107.000
LATE NIGHT
Antena 3
Juego de pelotas: 6,7% y 177.000
Telecinco
La agencia: 6,6% y 223.000
La 1
Somos cine: Sentimental: 6,8% y 214.000
Somos cine: El futuro ya no es lo que era: 5,7% y 101.000
laSexta
Cine: Tengo ganas de ti: 5,9% y 153.000
Cuatro
Callejeros: 6,5% y 200.00
El Desmarque: 4,3% y 75.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,8% y 1.125.000
Y Ahora Sonsoles: 9,7% y 684.000
Pasapalabra: 21,3% y 1.978.000
La 1
Directo al grano: 11% y 853.000
Valle Salvaje: 11,3% y 778.000
La promesa: 12,5% y 850.000
Malas lenguas: 10,6% y 812.000
Aquí la tierra: 12,7% y 1.219.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,7% y 731.000
El diario de Jorge: 10,5% y 723.000
Agárrate al sillón: 7,8% y 734.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,1% y 473.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 380.000
laSexta
Zapeando: 5,5% y 437.000
Más Vale Tarde: 6% y 414.000
La 2
Saber y ganar: 1,4% y 125.000 / 5,8% y 516.000
Grandes Documentales: 3,3% y 251.000
Malas lenguas: 6,4% y 436.000
Espacios increíbles: 1,6% y 118.000
Grandes diseños: 1,7% y 162.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,8% y 287.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,9% y 836.000
La ruleta de la suerte: 23,4% y 1.623.000
La 1
La Hora de La 1: 21,1% y 395.000
Mañaneros 360: 19,6% y 579.000 / 10,7% y 824.000
Antena 3
Espejo Público: 12,1% y 283.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,6% y 833.000
La ruleta de la suerte: 22,1% y 1.534.000
La 1
La Hora de La 1: 20,2% y 353.000
Mañaneros 360: 16,1% y 455.000 / 11,8% y 913.000
laSexta
Aruser@s: 12,9% y 177.000 / 14,9% y 314.000
Al Rojo Vivo: 8,1% y 279.000
Telecinco
La mirada crítica: 8,8% y 146.000
El programa de AR: 13,6% y 329.000
Vamos a ver: 10% y 620.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1% y 15.000 / 2,2% y 40.000 / 3,1% y 66.000
En boca de todos: 7,2% y 217.000
La 2
La pirámide: 1% y 66.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24% y 2.171.000
Telediario 1: 14,7% y 1.333.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 862.000
laSexta Noticias 14H: 8,1% y 617.000
Noticias Cuatro 1: 7,4% y 507.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.093.000
Telediario 2: 14,1% y 1.557.000
Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 861.000
laSexta Noticias 20H: 6,5% y 568.000
Noticias Cuatro 2: 5,6% y 484.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (13,4%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
Mes: La 1 (12,9%), Antena 3 (12,8%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
