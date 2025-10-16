'Sin gluten' retiene el liderazgo, 'Juego de pelotas' firma su peor noche y 'Mañaneros' arrasa con nuevo récord

Noche de comedia en televisión y nuevo liderazgo para 'Sin gluten'. La comedia de TVE lidera su segunda noche con un 13,7% y 991.000 espectadores, lo que supone 3,3 puntos menos respecto a su estreno.

Por su parte, 'Juego de pelotas' demuestra que aún no ha tocado suelo y cae del doble dígito. El concurso de Juanra Bonet tiene que conformarse con un 9,4% y 611.000 seguidores.

Completan el ránking 'La agencia' (7,9%), que sube 3 décimas, 'Callejeros' (6,1%) y el cine de laSexta (5,3%). En La 2Cat, 'Las Mamarazzis' aterrizan con un 2,6% de share.

Antes, la batalla por el access se resuelve con una nueva victoria de 'El Hormiguero', que anota su mejor dato desde el 3 de septiembre para alzarse con un gran 16,9% y 2.010.000 televidentes. Sin embargo, su fuerte subida no afecta a 'La revuelta', que cosecha un buen 14,2% y 1.692.000 fieles.

Por la tarde, 'Pasapalabra' marca récord de temporada con un espectacular 21,3% y 1.978.000 apoyos. En TVE, 'Mañaneros' sigue su dulce momento y bate nuevo récord con un estratosférico 19,6% y 579.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 14,2% y 1.692.000

Sin gluten: 13,7% y 991.000

Antena 3

El Hormiguero: 16,9% y 2.010.000

Juego de pelotas 9,4% y 611.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7% y 820.000

La agencia: 7,9% y 567.000

Cuatro

First Dates: 5,7% y 646.000 / 7,8% y 940.000

Callejeros: 6,1% y 441.000

laSexta

laSexta Clave: 4% y 430.000

El Intermedio: 6,6% y 798.000

El Taquillazo: 5,3% y 380.000

La 2

Cifras y letras: 4,9 y 549.000 / 6,3% y 767.000

En primicia: 1,3% y 154.000

En portada: 1,9% y 179.000

Documentos TV: 1,7% y 107.000

LATE NIGHT

Antena 3

Juego de pelotas: 6,7% y 177.000

Telecinco

La agencia: 6,6% y 223.000

La 1

Somos cine: Sentimental: 6,8% y 214.000

Somos cine: El futuro ya no es lo que era: 5,7% y 101.000

laSexta

Cine: Tengo ganas de ti: 5,9% y 153.000

Cuatro

Callejeros: 6,5% y 200.00

El Desmarque: 4,3% y 75.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,8% y 1.125.000

Y Ahora Sonsoles: 9,7% y 684.000

Pasapalabra: 21,3% y 1.978.000

La 1

Directo al grano: 11% y 853.000

Valle Salvaje: 11,3% y 778.000

La promesa: 12,5% y 850.000

Malas lenguas: 10,6% y 812.000

Aquí la tierra: 12,7% y 1.219.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,7% y 731.000

El diario de Jorge: 10,5% y 723.000

Agárrate al sillón: 7,8% y 734.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,1% y 473.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,5% y 380.000

laSexta

Zapeando: 5,5% y 437.000

Más Vale Tarde: 6% y 414.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 125.000 / 5,8% y 516.000

Grandes Documentales: 3,3% y 251.000

Malas lenguas: 6,4% y 436.000

Espacios increíbles: 1,6% y 118.000

Grandes diseños: 1,7% y 162.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,8% y 287.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,9% y 836.000

La ruleta de la suerte: 23,4% y 1.623.000

La 1

La Hora de La 1: 21,1% y 395.000

Mañaneros 360: 19,6% y 579.000 / 10,7% y 824.000

laSexta

Aruser@s: 12,9% y 177.000 / 14,9% y 314.000

Al Rojo Vivo: 8,1% y 279.000

Telecinco

La mirada crítica: 8,8% y 146.000

El programa de AR: 13,6% y 329.000

Vamos a ver: 10% y 620.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1% y 15.000 / 2,2% y 40.000 / 3,1% y 66.000

En boca de todos: 7,2% y 217.000

La 2

La pirámide: 1% y 66.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24% y 2.171.000

Telediario 1: 14,7% y 1.333.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 862.000

laSexta Noticias 14H: 8,1% y 617.000

Noticias Cuatro 1: 7,4% y 507.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.093.000

Telediario 2: 14,1% y 1.557.000

Informativos Telecinco 21H: 7,6% y 861.000

laSexta Noticias 20H: 6,5% y 568.000

Noticias Cuatro 2: 5,6% y 484.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,3%), La 1 (13,4%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).

Mes: La 1 (12,9%), Antena 3 (12,8%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).