Bustamante se harta y señala la encerrona de 'Espejo Público' al preguntarle por Paula Echevarría: "No viene a cuento"

David Bustamente visitó esta mañana 'Espejo Público' unas horas después de estar en directo con Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El cantante acudía para presentar su nueva gira, pero pronto mostró su rechazo a las preguntas personales que le tenía preparadas el programa.

Gema López introdujo el tema de las portadas del cántabro en revistas del corazón: "Las portadas en las que poso me encantan, las que no eran consentidas no". "Cuando alguien te fotografía en tu tiempo libre siempre es incómodo, cuando no hay conformidad por ambas partes", lamentaba el artista.

Luego, al cantante le tocó defenderse de quienes le acusan de haber tratado mal a la prensa: "Siempre que he salido de forma irascible, he sido provocado. Cuando te pican, al final yo tengo temperamento y me molesta". Ante el asombro de los presentes en el plató, ha añadido: "Muchas veces he pensado: 'Poco he hecho".

"A mí me han llegado a insultar cuando iba con mi hija por la calle de la mano", se quejó el exconcursante de 'OT' y 'Tu cara me suena'. "Yo no soy agresivo", quiso remarcar en el plató de Antena 3.

Pero el enfado de Bustamante llegó cuando los colaboradores de Susanna Griso mencionaron a Paula Echevarría, su expareja y madre de su hija: "Yo venía a hablar de la gira y no entiendo que estemos hablando de personas que no están aquí. No viene a cuento", ha zanjado el que fuera coach de 'La Voz Senior'.