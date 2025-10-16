Alejandra Rubio responde sin tapujos a Patricia Pardo tras su discurso contra ella en directo

La polémica entre Patricia Pardo y Alejandra Rubio ha vivido este jueves un nuevo capítulo en ‘Vamos a ver’. La hija de Terelu Campos ha regresado al plató del programa de Telecinco después del duro rapapolvo que la presentadora le dedicó en directo por abandonar una entrevista antes de tiempo durante un acto a favor de la investigación contra el cáncer de mama.

El pasado lunes, Pardo se mostró visiblemente molesta al conocer que Rubio había hecho “una bomba de humo” mientras su madre seguía atendiendo a la reportera del programa, Nuria Chavero. “Gracias, Terelu, por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional... Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre, porque hace falta. Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace”, dijo la periodista en directo, dejando claro su enfado.

Este jueves, la colaboradora ha querido dar su versión de los hechos y responder a las críticas. “Estoy jodida, la verdad, sinceramente. Me pareció muy injusto lo que se dijo sobre mí. Hice estrictamente lo que me pidieron. Este es el programa en el que trabajo, siempre doy todo por esto”, ha afirmado Alejandra Rubio, visiblemente afectada por la situación.

La joven ha asegurado que no actuó por iniciativa propia, sino siguiendo las indicaciones del equipo del programa durante la grabación del reportaje: “Solo querían que apareciera en una parte de la entrevista con mi madre y que después me largara, y eso es lo que hice, simplemente”, ha explicado, tratando de zanjar la controversia.