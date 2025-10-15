Susanna Griso, Sandra Barneda y Matías Prats, entre los ganadores de los Premios Antena de Oro 2025: lista completa de premiados

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha hecho público el fallo del jurado de la 52ª edición de los Premios Antena de Oro, los galardones que cada año reconocen la excelencia profesional en los medios de comunicación españoles. La gala se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Casino de Aranjuez y estará presentada por la periodista de RTVE Ana Belén Roy.

Entre los premiados de esta edición destacan nombres de primer nivel tanto en radio como en televisión. En el apartado televisivo, el jurado ha reconocido a Susanna Griso (Antena 3) por su trabajo al frente de ‘Espejo Público’, a Sandra Barneda (Telecinco) por su versatilidad y cercanía en diferentes formatos de Mediaset, y a Nieves Álvarez (TVE) por su consolidada trayectoria en ‘Flash Moda’. También figuran Diego Losada (Cuatro), por su labor informativa en Noticias Cuatro; Josep Pedrerol (La Sexta), por su éxito continuado al frente de ‘Jugones’; y Antonio Jiménez (TRECE), por los 12 años de ‘El Cascabel’ como referente del análisis político nocturno.

En la categoría de radio, la federación ha distinguido a Fernando Martín (RNE), Julián Garvín (Kiss FM), Fernando de Haro (COPE), Nacho Ares (Cadena SER), Rafa Latorre (Onda Cero) y Rosana Laviada (esRadio). También ha recibido un reconocimiento especial ‘El Marcapáginas’, dirigido por David Felipe Arranz, que cumple 25 años como uno de los referentes del periodismo cultural en España. El premio a la mejor radio digital ha recaído en el espacio ‘Llena de vida: La España vaciada’, dirigido por Javier López en ClickRadioTV, por su labor en la difusión del medio rural y el testimonio de sus habitantes.

Además, el jurado ha concedido dos Antenas Extraordinarias. La primera, al periodista Matías Prats (Antena 3), por sus bodas de oro con la profesión y su récord de 10.000 informativos, destacando su rigor y cercanía con el espectador. La segunda, al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por su colaboración con los medios de comunicación y su impulso al diálogo entre prensa, sociedad y administraciones públicas.