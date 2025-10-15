Susanna Griso se casa con Luis Enríquez y le cuenta a Pablo Motos su romántica pedida de mano

Susanna Griso fue la gran invitada de la noche este martes, 14 de octubre, en ‘El Hormiguero’. La periodista acudió al programa de Pablo Motos para celebrar el 20º aniversario de ‘Espejo Público’, el magacín matinal que presenta en Antena 3 desde 2006. Sin embargo, la conversación derivó rápidamente hacia un tema mucho más personal: su boda con Luis Enríquez, fundador de la consultora Schwartz & Meyer, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

“Te casas en julio”, le recordaba Motos al arrancar la entrevista. “Sí, aunque quería mantenerlo en secreto hasta entonces, era imposible, porque el 80% de los invitados son periodistas. Avisé con tiempo, ya que la boda será en la Costa Brava y tenían que reservar hotel”, explicó Griso, que adelantó que el enlace contará con unos 250 invitados.

La periodista relató con una sonrisa cómo fue la pedida de mano, un momento íntimo y muy madrugador: “Eran las cinco de la mañana, una hora a la que yo ya estoy muy activa. Luis me dejó el anillo debajo de la taza del desayuno”. Un gesto sencillo pero cargado de simbolismo, fiel al estilo discreto de la presentadora.

Sobre cómo vive el amor en esta etapa de su vida, Griso reconoció que es distinto: “A nuestra edad el enamoramiento es más maduro, tienes las ideas claras. Pongo como ejemplo una escena de ‘Cuando Harry encontró a Sally’: cuando sabes que es la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, solo quieres que el resto de tus días empiece ya”. Añadió que a ella y a Luis les une una amistad de muchos años y una conexión personal profunda.

Además de hablar de su vida personal, Griso aprovechó su paso por ‘El Hormiguero’ para reflexionar sobre la polarización política y el momento mediático actual. “Hay un hooliganismo político que no beneficia a los ciudadanos. En todos estos años he aprendido a endurecerme frente a las críticas y a abstraerme de las campañas”, señaló con la serenidad que la caracteriza.

También repasó su experiencia entrevistando a los principales líderes del país, como Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, y mostró su deseo de poder realizar algún día la primera entrevista a la princesa Leonor. “Me encantaría conocer su visión del mundo, sus valores. Me consta que está muy preparada y que es una excelente estudiante”, afirmó.