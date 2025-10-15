Polémica repercusión
'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"
'OT 2025' vivió su expulsión más dura hasta la fecha y decidió a sus nuevos nominados
La Oreja de Van Gogh lanza el esperado comunicado confirmando el regreso de Amaia Montero y muestra su primera imagen juntos de nuevo, sin mención a Leire Martínez
La edición actual de 'OT' sigue su curso en Prime Video después de vivir, el lunes pasado, su expulsión más dramática hasta la fecha. Sin embargo, el programa afronta duras críticas en redes por parte de algunos usuarios que manifiestan su descontento con el formato, su casting, el repertorio y ponen en duda la repercusión del mismo.
Tras tildar la edición de fracaso, 'OT 2025' ha salido a defenderse a través de Tinet Rubira, su productor ejecutivo, que ha sido muy contundente en redes contra quienes critican el formato: "Buenos días. Solo recordar a toda la gente que está aquí comentando de forma negativa Operación Triunfo, que este pasado 14 de octubre, es decir, ayer, la etiqueta del programa tuvo más de 100.000 mensajes".
"Una barbaridad para algo amañado, sin interés, aburrido, fatal, con mal casting, una mala dirección, peor repertorio...", añadió después Rubira.
Leire Martínez, protagonista de la próxima canción grupal
En medio de la polémica con el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, 'OT 2025' ha apostado por reforzar a su jueza estrella, Leire Martínez, poniendo una canción suya para la apertura de la próxima gala. Por lo tanto, los triunfitos se subirán al escenario en la gala 5 para poner voz a 'Mi nombre', la primera canción en solitario de la que fuera vocalista del mítico grupo español.
La cantante ha reaccionado a esta noticia citando un post de 'OT' con el ensayo de los concursantes: "Madre mía cómo va a sonar ésto!!! Estoy súper emocionada!!!! GRACIAS!!!"
Suscríbete para seguir leyendo
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente