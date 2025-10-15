Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Polémica repercusión

'OT 2025' frena las críticas de los espectadores con un mensaje contundente: "Una barbaridad"

'OT 2025' vivió su expulsión más dura hasta la fecha y decidió a sus nuevos nominados

La Oreja de Van Gogh lanza el esperado comunicado confirmando el regreso de Amaia Montero y muestra su primera imagen juntos de nuevo, sin mención a Leire Martínez

Leire Martínez y Noemí Galera

Leire Martínez y Noemí Galera / Prime Video

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Madrid
La edición actual de 'OT' sigue su curso en Prime Video después de vivir, el lunes pasado, su expulsión más dramática hasta la fecha. Sin embargo, el programa afronta duras críticas en redes por parte de algunos usuarios que manifiestan su descontento con el formato, su casting, el repertorio y ponen en duda la repercusión del mismo.

Tras tildar la edición de fracaso, 'OT 2025' ha salido a defenderse a través de Tinet Rubira, su productor ejecutivo, que ha sido muy contundente en redes contra quienes critican el formato: "Buenos días. Solo recordar a toda la gente que está aquí comentando de forma negativa Operación Triunfo, que este pasado 14 de octubre, es decir, ayer, la etiqueta del programa tuvo más de 100.000 mensajes".

"Una barbaridad para algo amañado, sin interés, aburrido, fatal, con mal casting, una mala dirección, peor repertorio...", añadió después Rubira.

Leire Martínez, protagonista de la próxima canción grupal

En medio de la polémica con el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, 'OT 2025' ha apostado por reforzar a su jueza estrella, Leire Martínez, poniendo una canción suya para la apertura de la próxima gala. Por lo tanto, los triunfitos se subirán al escenario en la gala 5 para poner voz a 'Mi nombre', la primera canción en solitario de la que fuera vocalista del mítico grupo español.

La cantante ha reaccionado a esta noticia citando un post de 'OT' con el ensayo de los concursantes: "Madre mía cómo va a sonar ésto!!! Estoy súper emocionada!!!! GRACIAS!!!"

