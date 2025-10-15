Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reencuentro histórico

La Oreja de Van Gogh lanza el esperado comunicado confirmando el regreso de Amaia Montero y muestra su primera imagen juntos de nuevo, sin mención a Leire Martínez

La banda donostiarra anuncia oficialmente su nueva etapa con la vocalista original y la retirada temporal de Pablo Benegas, tras un año de trabajo en San Sebastián preparando su vuelta.

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

Lucía Feijoo Viera

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La espera ha terminado. La Oreja de Van Gogh ha anunciado oficialmente el regreso de Amaia Montero al grupo, confirmando así lo que durante meses era un secreto a voces. El comunicado, publicado este miércoles en sus redes sociales, llega acompañado de la primera imagen de los cuatro miembros reunidos de nuevo en San Sebastián, símbolo de una etapa que el propio grupo define como “una mezcla de emoción, reencuentro y nuevas historias”.

Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”, comienza el texto, en el que la banda explica que ha pasado un año trabajando en su ciudad natal, su “escondite en el mundo”, donde han estado escribiendo nuevas canciones y recordando las antiguas. “La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, añaden, dejando claro que esta vuelta va más allá de lo musical: es un reencuentro sentimental con sus raíces y con su público.

Amaia Montero junto al resto de integrantes de La Oreja de Van Gogh

Amaia Montero junto al resto de integrantes de La Oreja de Van Gogh / LODVG

El grupo adelanta que próximamente ofrecerán más detalles de su regreso, aunque todo apunta a una gira de reencuentro y un nuevo álbum con Amaia al frente. “Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, señala el comunicado, evocando la conexión emocional que marcaron los grandes éxitos de la formación.

El texto también confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, quien ha decidido apartarse durante una temporada para centrarse en su familia y en nuevos proyectos personales. “Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales… Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, explica el comunicado, subrayando que la salida es amistosa y que su vínculo con la banda continúa intacto.

El mensaje concluye con una frase cargada de significado: “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”. Con este anuncio, Amaia MonteroXabi San MartínÁlvaro FuentesHaritz Garde y Pablo Benegas —aunque temporalmente apartado— reafirman su historia común, abriendo un capítulo que los seguidores llevaban más de quince años esperando.

Cabe destacar que este comunicado no ha hecho mención a Leire Martínez, la cantante que ha formado parte del grupo vasco durante 17 años. La ahora solista entró a formar parte del grupo en 2008, tras la marcha de Amaia, y después de ser expulsada del grupo en 2024, ha lanzado su carrera en solitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
  8. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero

Windows 10 comienza a apagarse: ¿Cómo afecta a mi ordenador y qué puedo hacer?

Windows 10 comienza a apagarse: ¿Cómo afecta a mi ordenador y qué puedo hacer?

Stellantis prepara la mayor inversión en sus últimos 100 años para crecer en EEUU

Stellantis prepara la mayor inversión en sus últimos 100 años para crecer en EEUU

Un parche “parlante” de tela inteligente en la ropa permite chatear con la IA y controlar dispositivos electrónicos

Un parche “parlante” de tela inteligente en la ropa permite chatear con la IA y controlar dispositivos electrónicos

La microbiota juega un papel clave en la capacidad de atención de las personas con obesidad

La microbiota juega un papel clave en la capacidad de atención de las personas con obesidad

Junts votará 'no' al presupuesto y las ordenanzas fiscales en Barcelona para 2026

Junts votará 'no' al presupuesto y las ordenanzas fiscales en Barcelona para 2026

"Un error histórico": expertos alertan de que la reforma del RETA ha acabado en una fuerte subida de cuotas para los autónomos

"Un error histórico": expertos alertan de que la reforma del RETA ha acabado en una fuerte subida de cuotas para los autónomos

DIRECTO GAZA | Ejército israelí mata a ocho gazatís este martes pese al alto el fuego

DIRECTO GAZA | Ejército israelí mata a ocho gazatís este martes pese al alto el fuego