La Oreja de Van Gogh lanza el esperado comunicado confirmando el regreso de Amaia Montero y muestra su primera imagen juntos de nuevo, sin mención a Leire Martínez

La espera ha terminado. La Oreja de Van Gogh ha anunciado oficialmente el regreso de Amaia Montero al grupo, confirmando así lo que durante meses era un secreto a voces. El comunicado, publicado este miércoles en sus redes sociales, llega acompañado de la primera imagen de los cuatro miembros reunidos de nuevo en San Sebastián, símbolo de una etapa que el propio grupo define como “una mezcla de emoción, reencuentro y nuevas historias”.

“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo”, comienza el texto, en el que la banda explica que ha pasado un año trabajando en su ciudad natal, su “escondite en el mundo”, donde han estado escribiendo nuevas canciones y recordando las antiguas. “La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, añaden, dejando claro que esta vuelta va más allá de lo musical: es un reencuentro sentimental con sus raíces y con su público.

Amaia Montero junto al resto de integrantes de La Oreja de Van Gogh / LODVG

El grupo adelanta que próximamente ofrecerán más detalles de su regreso, aunque todo apunta a una gira de reencuentro y un nuevo álbum con Amaia al frente. “Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”, señala el comunicado, evocando la conexión emocional que marcaron los grandes éxitos de la formación.

El texto también confirma la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, quien ha decidido apartarse durante una temporada para centrarse en su familia y en nuevos proyectos personales. “Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales… Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, explica el comunicado, subrayando que la salida es amistosa y que su vínculo con la banda continúa intacto.

El mensaje concluye con una frase cargada de significado: “De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”. Con este anuncio, Amaia Montero, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes, Haritz Garde y Pablo Benegas —aunque temporalmente apartado— reafirman su historia común, abriendo un capítulo que los seguidores llevaban más de quince años esperando.

Cabe destacar que este comunicado no ha hecho mención a Leire Martínez, la cantante que ha formado parte del grupo vasco durante 17 años. La ahora solista entró a formar parte del grupo en 2008, tras la marcha de Amaia, y después de ser expulsada del grupo en 2024, ha lanzado su carrera en solitario.