Lorena Vázquez y Laura Fa, las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, aterrizan en TVE esta noche con un formato dinámico y una importante exclusiva

El fenómeno ‘Mamarazzis’ da el salto a la televisión. Tras consolidarse como uno de los pódcast más influyentes del panorama mediático español, Lorena Vázquez y Laura Fa estrenan esta noche en La 2 Cat el programa ‘Mamarazzis Pop&Cor’, un nuevo espacio semanal en directo que promete revolucionar la crónica social desde una perspectiva fresca, ácida y descaradamente irónica. Además, tal y como aseguran, traen una información exclusiva que revolucionará la prensa rosa.

El formato se emitirá cada miércoles por la noche y estará centrado en el análisis del universo del corazón con el sello inconfundible de sus creadoras. “Será un programa de corazón 360. Intentaremos llegar a todos los públicos y que el humor sea el eje del programa”, explican las periodistas a YOTELE, que reconocen estar viviendo el momento con una mezcla de ilusión y vértigo: “Estamos felices y nerviosas también. Es un reto profesional y lo afrontamos con mucha ilusión”.

El espacio trasladará a la pequeña pantalla la esencia del exitoso pódcast de EL PERIÓDICO, que durante los últimos años se ha convertido en un referente por sus exclusivas y su estilo sin filtros. “El estilo mamarazzi y la esencia del pódcast es lo que van a encontrar en el programa. Dos mujeres periodistas con exclusivas, capacidad de análisis de las noticias, con ese punto de ironía y poco filtro que nos caracteriza. La prensa rosa será muy lila también en ‘Mamarazzis’, somos feministas y queremos que se note”, aseguran.

‘Mamarazzis Pop&Cor’ promete ser un espacio ágil, cómplice y participativo, con invitados semanales, reportajes propios y una mirada divertida y crítica al mundo del entretenimiento. Con Alejandra Castelló como única colaboradora fija, que tendrá una sección sobre investigación en redes sociales, la idea del programa es añadir a colaboradores relacionados con el tema que se vaya a tratar esa semana en el programa, sin contar con un plantel fijo.

Ambas periodistas son viejas conocidas de la televisión. Laura Fa ha participado en programas como ‘Cazamariposas’, ‘Sálvame’ o ‘Espejo Público’, mientras que Lorena Vázquez también forma parte del matinal de Antena 3 y colabora habitualmente en ‘Y ahora Sonsoles’. Su unión profesional ha dado lugar a uno de los dúos más reconocibles de la prensa del corazón, capaces de combinar información exclusiva, ironía y perspectiva de género en un mismo discurso.