Nuevo formato
Lorena Vázquez y Laura Fa, las Mamarazzis de EL PERIÓDICO, aterrizan en TVE esta noche con un formato dinámico y una importante exclusiva
El popular pódcast de crónica social salta a la televisión con un programa semanal en directo, donde el humor, las exclusivas y la mirada feminista serán sus principales señas de identidad.
El fenómeno ‘Mamarazzis’ da el salto a la televisión. Tras consolidarse como uno de los pódcast más influyentes del panorama mediático español, Lorena Vázquez y Laura Fa estrenan esta noche en La 2 Cat el programa ‘Mamarazzis Pop&Cor’, un nuevo espacio semanal en directo que promete revolucionar la crónica social desde una perspectiva fresca, ácida y descaradamente irónica. Además, tal y como aseguran, traen una información exclusiva que revolucionará la prensa rosa.
El formato se emitirá cada miércoles por la noche y estará centrado en el análisis del universo del corazón con el sello inconfundible de sus creadoras. “Será un programa de corazón 360. Intentaremos llegar a todos los públicos y que el humor sea el eje del programa”, explican las periodistas a YOTELE, que reconocen estar viviendo el momento con una mezcla de ilusión y vértigo: “Estamos felices y nerviosas también. Es un reto profesional y lo afrontamos con mucha ilusión”.
El espacio trasladará a la pequeña pantalla la esencia del exitoso pódcast de EL PERIÓDICO, que durante los últimos años se ha convertido en un referente por sus exclusivas y su estilo sin filtros. “El estilo mamarazzi y la esencia del pódcast es lo que van a encontrar en el programa. Dos mujeres periodistas con exclusivas, capacidad de análisis de las noticias, con ese punto de ironía y poco filtro que nos caracteriza. La prensa rosa será muy lila también en ‘Mamarazzis’, somos feministas y queremos que se note”, aseguran.
‘Mamarazzis Pop&Cor’ promete ser un espacio ágil, cómplice y participativo, con invitados semanales, reportajes propios y una mirada divertida y crítica al mundo del entretenimiento. Con Alejandra Castelló como única colaboradora fija, que tendrá una sección sobre investigación en redes sociales, la idea del programa es añadir a colaboradores relacionados con el tema que se vaya a tratar esa semana en el programa, sin contar con un plantel fijo.
Ambas periodistas son viejas conocidas de la televisión. Laura Fa ha participado en programas como ‘Cazamariposas’, ‘Sálvame’ o ‘Espejo Público’, mientras que Lorena Vázquez también forma parte del matinal de Antena 3 y colabora habitualmente en ‘Y ahora Sonsoles’. Su unión profesional ha dado lugar a uno de los dúos más reconocibles de la prensa del corazón, capaces de combinar información exclusiva, ironía y perspectiva de género en un mismo discurso.
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente