La goleada de España también se nota en La 1: ‘La revuelta’ brilla tras la selección y ‘Supervivientes’ baja en la noche del martes

La clasificación para el Mundial 2026 se convirtió en el gran evento televisivo del martes. El encuentro entre España y Bulgaria arrasó con un 30,1% de cuota y 3.770.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto del día y arrastrando a toda la parrilla de La 1. Gracias a este impulso, ‘La revuelta’ consiguió un destacado 14,6%, mientras ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ cedió casi tres puntos hasta un 16,1%, aunque mantuvo el liderazgo global de la noche.

En Antena 3, ‘Renacer’ volvió al doble dígito con un 10,2% tras mejorar casi medio punto, mientras que Cuatro también celebró el máximo de temporada de ‘Código 10’, que creció hasta el 6,2%. Por el contrario, ‘Tesoro o cacharro’ continúa sin encontrar su hueco y desciende a un discreto 3,3%.

El access prime time estuvo marcado por el fútbol, pero no perjudicó a ‘El hormiguero’. El programa de Pablo Motos incluso mejoró sus registros al crecer 2 puntos y firmar un 14,9%, consolidando su dominio en la franja. En cambio, ‘First Dates’ fue el más afectado y cayó hasta un 6,1%.

PRIME TIME

La 1

Fútbol: Clasificación mundial: 3.770.000 (30,1%)

La revuelta: 1.426.000 (14,6%)

Antena 3

El hormiguero: 1.853.000 (14,9%)

Renacer: 714.000 (10,2%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.059.000 (8,7%)

Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 938.000 (16,1%)

laSexta

laSexta clave: 560.000 (4,8%)

El intermedio: 749.000 (5,9%)

Tesoro o cacharro: 260.000 (3,3%)

Cuatro

First dates: 546.000 (4,4%)

First dates: 759.000 (6,1%)

Código 10: 358.000 (6,2%)

La 2

Cifras y letras: 390.000 (3,2%)

Cifras y letras: 661.000 (5%)

El bazar de la caridad: 238.000 (1,9%)

El bazar de la caridad: 180.000 (1,9%)

Grantchester: 81.000 (1,2%)

LATE NIGHT

La 1

La revuelta: 330.000 (7,2%)

La revuelta: 139.000 (6,6%)

Antena 3

Renacer: 146.000 (5,5%)

laSexta

Tesoro o cacharro: 81.000 (2,6%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 69.000 (3,9%)

La 2

Grantchester: 38.000 (0,9%)

Cine “Luis Cernuda, el habitante del olvido”: 20.000 (0,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 832.000 (10,3%)

Valle salvaje: 760.000 (11%)

La promesa: 834.000 (12,3%)

Malas lenguas: 799.000 (10,4%)

Previo fútbol: Clasificación mundial “España - Bulgaria”: 1.116.000 (11,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.145.000 (13,7%)

Y ahora, Sonsoles: 751.000 (10,5%)

Pasapalabra: 1.908.000 (19,4%)

Telecinco

El tiempo justo: 725.000 (9,4%)

El diario de Jorge: 802.000 (11,5%)

Agárrate al sillón: 765.000 (7,7%)

laSexta

Zapeando: 433.000 (5,3%)

Más vale tarde: 354.000 (5%)

Cuatro

Todo es mentira: 528.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 365.000 (5,2%)

La 2

Saber y ganar: 547.000 (6,2%)

Grandes documentales: 287.000 (3,6%)

Malas lenguas: 451.000 (6,6%)

Espacios increíbles: 145.000 (1,9%)

Grandes diseños: 192.000 (1,9%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 399.000 (22,3%)

Mañaneros 360: 476.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 925.000 (12%)

Antena 3

Espejo público: 273.000 (11,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 768.000 (17,5%)

La ruleta de la suerte: 1.541.000 (22,7%)

Telecinco

La mirada crítica: 129.000 (8,3%)

El programa de AR: 265.000 (11,3%)

Vamos a ver: 526.000 (8,7%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 171.000 (12,9%)

Aruser@s: 319.000 (15,8%)

Al rojo vivo: 276.000 (8,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 16.000 (1,3%)

Alerta cobra: 18.000 (1,3%)

Alerta cobra: 32.000 (1,9%)

Alerta cobra: 59.000 (2,9%)

En boca de todos: 208.000 (7,3%)

La 2

Pueblo de Dios: 8.000 (0,9%)

Beatus ille: 14.000 (1,1%)

Serengueti 2: 10.000 (0,6%)

Agrosfera: 13.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 13.000 (0,6%)

La aventura del saber: 20.000 (0,9%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 20.000 (0,9%)

Culturas 2: 9.000 (0,4%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 58.000 (2,5%)

El western de La 2 “Flecha rota”: 106.000 (3,2%)

La pirámide: 54.000 (0,9%)

Saber y ganar: 173.000 (2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.145.000 (24%)

Telediario 1: 1.304.000 (14,6%)

Informativos Telecinco 15h: 899.000 (10,1%)

laSexta Noticias 14h: 634.000 (8,3%)

Noticias Cuatro 1: 446.000 (6,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.907.000 (15,6%)

Informativos Telecinco 21h: 828.000 (6,7%)

laSexta Noticias 20h: 566.000 (6,3%)

Noticias Cuatro 2: 420.000 (4,8%)

Matinal

Telediario matinal: 152.000 (18,4%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 159.000 (14,1%)

El Matinal (Telecinco): 113.000 (9,1%)

RANKING

Diario: La 1 (16,2%), Antena 3 (13,7%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).

Mensual: La 1 (12,9%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).