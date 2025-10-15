Audiencias 14/10/2025
La goleada de España también se nota en La 1: ‘La revuelta’ brilla tras la selección y ‘Supervivientes’ baja en la noche del martes
El partido entre España y Bulgaria arrasa con un 30,1%, impulsando a La 1, mientras ‘Supervivientes All Stars’ cae a un 16,1% y ‘El hormiguero’ sube dos puntos.
La clasificación para el Mundial 2026 se convirtió en el gran evento televisivo del martes. El encuentro entre España y Bulgaria arrasó con un 30,1% de cuota y 3.770.000 espectadores, convirtiéndose en lo más visto del día y arrastrando a toda la parrilla de La 1. Gracias a este impulso, ‘La revuelta’ consiguió un destacado 14,6%, mientras ‘Supervivientes All Stars: Tierra de nadie’ cedió casi tres puntos hasta un 16,1%, aunque mantuvo el liderazgo global de la noche.
En Antena 3, ‘Renacer’ volvió al doble dígito con un 10,2% tras mejorar casi medio punto, mientras que Cuatro también celebró el máximo de temporada de ‘Código 10’, que creció hasta el 6,2%. Por el contrario, ‘Tesoro o cacharro’ continúa sin encontrar su hueco y desciende a un discreto 3,3%.
El access prime time estuvo marcado por el fútbol, pero no perjudicó a ‘El hormiguero’. El programa de Pablo Motos incluso mejoró sus registros al crecer 2 puntos y firmar un 14,9%, consolidando su dominio en la franja. En cambio, ‘First Dates’ fue el más afectado y cayó hasta un 6,1%.
PRIME TIME
La 1
Fútbol: Clasificación mundial: 3.770.000 (30,1%)
La revuelta: 1.426.000 (14,6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.853.000 (14,9%)
Renacer: 714.000 (10,2%)
Telecinco
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie express: 1.059.000 (8,7%)
Supervivientes All Stars: Tierra de nadie: 938.000 (16,1%)
laSexta
laSexta clave: 560.000 (4,8%)
El intermedio: 749.000 (5,9%)
Tesoro o cacharro: 260.000 (3,3%)
Cuatro
First dates: 546.000 (4,4%)
First dates: 759.000 (6,1%)
Código 10: 358.000 (6,2%)
La 2
Cifras y letras: 390.000 (3,2%)
Cifras y letras: 661.000 (5%)
El bazar de la caridad: 238.000 (1,9%)
El bazar de la caridad: 180.000 (1,9%)
Grantchester: 81.000 (1,2%)
LATE NIGHT
La 1
La revuelta: 330.000 (7,2%)
La revuelta: 139.000 (6,6%)
Antena 3
Renacer: 146.000 (5,5%)
laSexta
Tesoro o cacharro: 81.000 (2,6%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 69.000 (3,9%)
La 2
Grantchester: 38.000 (0,9%)
Cine “Luis Cernuda, el habitante del olvido”: 20.000 (0,9%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 832.000 (10,3%)
Valle salvaje: 760.000 (11%)
La promesa: 834.000 (12,3%)
Malas lenguas: 799.000 (10,4%)
Previo fútbol: Clasificación mundial “España - Bulgaria”: 1.116.000 (11,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.145.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 751.000 (10,5%)
Pasapalabra: 1.908.000 (19,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 725.000 (9,4%)
El diario de Jorge: 802.000 (11,5%)
Agárrate al sillón: 765.000 (7,7%)
laSexta
Zapeando: 433.000 (5,3%)
Más vale tarde: 354.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 528.000 (6,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 365.000 (5,2%)
La 2
Saber y ganar: 547.000 (6,2%)
Grandes documentales: 287.000 (3,6%)
Malas lenguas: 451.000 (6,6%)
Espacios increíbles: 145.000 (1,9%)
Grandes diseños: 192.000 (1,9%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 399.000 (22,3%)
Mañaneros 360: 476.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 925.000 (12%)
Antena 3
Espejo público: 273.000 (11,7%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 768.000 (17,5%)
La ruleta de la suerte: 1.541.000 (22,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 129.000 (8,3%)
El programa de AR: 265.000 (11,3%)
Vamos a ver: 526.000 (8,7%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 171.000 (12,9%)
Aruser@s: 319.000 (15,8%)
Al rojo vivo: 276.000 (8,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 16.000 (1,3%)
Alerta cobra: 18.000 (1,3%)
Alerta cobra: 32.000 (1,9%)
Alerta cobra: 59.000 (2,9%)
En boca de todos: 208.000 (7,3%)
La 2
Pueblo de Dios: 8.000 (0,9%)
Beatus ille: 14.000 (1,1%)
Serengueti 2: 10.000 (0,6%)
Agrosfera: 13.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 13.000 (0,6%)
La aventura del saber: 20.000 (0,9%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 20.000 (0,9%)
Culturas 2: 9.000 (0,4%)
Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 58.000 (2,5%)
El western de La 2 “Flecha rota”: 106.000 (3,2%)
La pirámide: 54.000 (0,9%)
Saber y ganar: 173.000 (2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.145.000 (24%)
Telediario 1: 1.304.000 (14,6%)
Informativos Telecinco 15h: 899.000 (10,1%)
laSexta Noticias 14h: 634.000 (8,3%)
Noticias Cuatro 1: 446.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.907.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 21h: 828.000 (6,7%)
laSexta Noticias 20h: 566.000 (6,3%)
Noticias Cuatro 2: 420.000 (4,8%)
Matinal
Telediario matinal: 152.000 (18,4%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 159.000 (14,1%)
El Matinal (Telecinco): 113.000 (9,1%)
RANKING
Diario: La 1 (16,2%), Antena 3 (13,7%), Telecinco (9,7%), laSexta (5,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,3%).
Mensual: La 1 (12,9%), Antena 3 (12,7%), Telecinco (9,4%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
- Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
- Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
- ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
- Solo el 1,1% del capital del Sabadell en manos de clientes accionistas acepta la opa y complica al BBVA superar el 50%
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente