En 'Espejo Público'
Daniel Guzmán desvela ahora la última petición que le hizo Verónica Echegui antes de morir
El actor habló sobre su película 'La deuda', proyecto que le ofreció a Verónica Echegui
Daniel Guzmán visitó esta mañana 'Espejo Público' para hablar de su nueva película 'La deuda'. La cinta nació de una experiencia que vivió su abuela, siguiendo el sello del que fuera intérprete en 'Aquí no hay quien viva' y abordando problemas sociales.
La película le ha servido para que su abuela se haya ganado la nominación a actriz revelación, pero también iba a ser un proyecto para la recién fallecida Verónica Echegui, o al menos ese era el deseo de Guzmán.
Ahora, el actor revela que empezó a hablar con Echegui para ofrecerle el proyecto. A la intérprete le entusiasmó la historia y justo 4 meses antes de empezar a rodar le dijo que no podía trabajar con él por un problema de salud. La vasca le pidió a su compañero total discreción sobre su enfermedad.
Guzmán se mostró visiblemente afectado por la muerte de su compañera y le duele que se haya marchado tan pronto.
