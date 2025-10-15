Canal Sur se va a negro durante tres horas por la huelga en apoyo al pueblo palestino

La Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) suspendió este miércoles su emisión entre las 10.00 y las 13.00 horas después de que los trabajadores de Canal Sur Televisión secundaran el paro convocado por CCOO y UGT en apoyo al pueblo palestino. Tras finalizar el programa ‘Despierta Andalucía’, la cadena mostró una carta de ajuste con un mensaje explicativo, pidiendo disculpas por las molestias y anunciando que la interrupción se debía a la “huelga general convocada a nivel nacional”. La emisión no se reanudó hasta tres horas después, con el espacio ‘Mesa de Análisis’ de Teodoro León Gross, pese a que la protesta estaba prevista inicialmente para dos horas.

Los sindicatos justificaron el paro como una acción de solidaridad “contra el genocidio en Gaza y por la paz” tras el reciente acuerdo entre Hamás e Israel, que ha incluido el intercambio de rehenes y presos palestinos. CCOO en Canal Sur celebró el seguimiento de la huelga en redes sociales con el mensaje “Viva la solidaridad”, acompañado de una imagen de la señal interrumpida.

En una circular interna, Comisiones Obreras subrayó que más de 68.000 personas han muerto en Gaza según datos de la ONU, e instó a que los salarios descontados a los trabajadores que siguieron el paro sean donados a la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos.

El sindicato criticó a la dirección de la RTVA por no acordar una programación alternativa informativa durante la huelga y reprochó la falta de sensibilidad ante la protesta. “Hace falta voluntad para respetar el derecho de huelga sin perjudicar el servicio público”, afirmaron desde CCOO, que reiteró su compromiso con la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino.