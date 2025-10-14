"Mi novia se quedó embarazada de otro estando conmigo": la anécdota con la que un soltero sorprendió a su cita en ‘First Dates’

La noche del lunes en ‘First Dates’ dejó una de las conversaciones más sorprendentes de las últimas semanas. Iván, un joven de Tavernes de Valldigna (Valencia), acudió al restaurante de Cuatro en busca de una relación estable, pero terminó llamando la atención por las increíbles anécdotas que compartió con su cita.

Antes incluso de sentarse a cenar, Iván pidió a Carlos Sobera un autógrafo para su madre, una fiel seguidora del programa. “Va en silla de ruedas porque tiene una enfermedad degenerativa. Para mí, lo es todo. También por eso quise venir aquí”, explicó el integrador social, emocionando al presentador, que no dudó en acceder a su petición.

Su cita fue Irene, una joven agente inmobiliaria de 24 años que confesó haber sufrido bullying en el colegio, algo que, según contó, la hizo “más fuerte y segura de sí misma”. La conversación entre ambos fluyó con naturalidad desde el principio, y el buen ambiente dio pie a que Iván compartiera algunas experiencias personales que dejaron a su compañera sin palabras.

El chico relató primero un episodio surrealista que vivió recientemente: “Me llamó la Guardia Civil para que me presentara en el cuartel porque me acusaban de atropellar a una persona en Andalucía… y yo no he estado en mi puta vida en Andalucía*”, contó entre risas. Según explicó, un coche idéntico al suyo, incluso con la misma matrícula, falsificada, fue el que protagonizó el atropello. “Atropellaron a uno y vinieron a buscarme”, añadió. A esto, la soltera reaccionaba, diciendo que "qué fuerte, casi me da algo, me he quedado loca".

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Iván habló de su pasado sentimental: “Mi novia se quedó embarazada de otro estando conmigo”, reveló, dejando a Irene completamente impactada. “Ay, madre mía”, reaccionó ella, antes de reflexionar sobre la situación: “Antes de hacer eso, ¿por qué no lo hablas? Me dejas y haces lo que quieras”.

Pese a las confesiones inesperadas, la cita terminó con buenas sensaciones por ambas partes. Iván e Irene coincidieron en que hubo “confianza y buenas vibraciones”, y decidieron verse de nuevo fuera del programa, dispuestos a comprobar si esa conexión puede convertirse en algo más.