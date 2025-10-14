Audiencias 13/10/2025
'MasterChef Celebrity' lidera la noche y 'Mañaneros' vuelve a batir récord, haciendo posible el sorpasso de La 1 a Antena 3
La cadena pública le arrebata el liderazgo a la de Atresmedia y le aventaja también en el cómputo mensual
'MasterChef Celebrity' volvió a controlar la noche una semana más. El reality culinario lideró sin problemas con un 13,8% y 794.000 espectadores.
Antes, la batalla del access vuelve a tener como ganador 'El Hormiguero', que triunfa con un 15,3% y 1.859.000 seguidores frente al 13,3% y 1.628.000 apoyos que obtiene 'La revuelta'.
Por la mañana, 'Mañaneros 360' marca nuevo récord histórico y logra un espectacular 18,1% y 648.000 televidentes, consolidando así el liderazgo matinal de La 1 y haciendo posible el sorpasso de la cadena pública a Antena 3.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 13,3% y 1.628.000
MasterChef Celebirty: 13,8% y 794.000
Antena 3
El Hormiguero: 15,3% y 1.859.000
Renacer: 10,6% y 738.000
Telecinco
Supervivientes All Stars: Última hora: 7,9% y 927.000
Cine 5 estrellas: Sin rastro: 9,4% y 629.000
Cuatro
First Dates: 6,4% y 795.000 / 7,7% y 920.000
El Blockbuster: Monster Hunter: 5,3% y 352.000
laSexta
laSexta Clave: 5,1% y 589.000
El Intermedio: 7,3% y 906.000
El Taquillazo: Shooter: El tirador: 6,1% y 411.000
La 2
Cifras y letras: 3,8% y 446.000 / 5,7% y 723.000
Cine Clásico: El padrino 2: 4,4% y 371.000
LATE NIGHT
La 1
MasterChef Celebrity: 12,3% y 231.000
Telecinco
El rey del mando: 5,8% y 182.000
Antena 3
Renacer: 5,3% y 157.000
laSexta
Cine: Inmune: 4,5% y 104.000
Cuatro
Alert: 3,4% y 87.000
El Desmarque: 2,4% y 42.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 12,1% y 1.055.000
Y Ahora Sonsoles: 8,9% y 683.000
Pasapalabra: 20,1% y 1.919.000
La 1
Directo al grano: 10,5% y 898.000
Valle Salvaje: 11,3% y 860.000
La promesa: 12,7% y 952.000
Malas lenguas: 11,6% y 943.000
Aquí la tierra: 13,5% y 1.373.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,7% y 716.000
El diario de Jorge: 10,1% y 763.000
Agárrate al sillón: 7,9% y 781.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,2% y 520.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 364.000
laSexta
Zapeando: 6% y 518.000
Más Vale Tarde: 6,1% y 463.000
La 2
El Cazador Stars: 1,2% y 107.000
Saber y ganar: 5,7% y 525.000
Grandes Documentales: 3,3% y 281.000
Malas lenguas: 6% y 451.000
Espacios increíbles: 1,2% y 92.000
Grandes diseños: 1,4% y 135.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 19% y 371.000
Mañaneros 360: 18,1% y 648.000 / 11,2% y 915.000
Antena 3
Espejo Público: 11,4% y 340.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,4% y 836.000
La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.527.000
845.000
laSexta
Aruser@s: 12,6% y 153.000 / 14,3% y 352.000
Al Rojo Vivo: 8,4% y 339.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,5% y 108.000
El programa de Ana Rosa: 10,2% y 302.000
Vamos a ver: 8,2% y 549.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,3% y 23.000 / 1,9% y 48.000
En boca de todos: 5,5% y 197.000
La 2
La pirámide: 1,2% y 72.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,5% y 2.212.000
Telediario 1: 15% y 1.411.000
Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 886.000
laSexta Noticias 14H: 8,8% y 729.000
Noticias Cuatro 1: 6,7% y 491.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.282.000
Telediario 2: 13,6% y 1.615.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 892.000
laSexta Noticias 20H: 7,3% y 661.000
Noticias Cuatro 2: 5,1% y 460.000
RÁNKING
Diario: La 1 (13,4%), Antena 3 (13,4%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,5%).
Mes: La 1 (12,7%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Manuel Orantes: “Cuando me dijeron que gané más partidos en tierra que Nadal no me lo creí”
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Sant Cugat da de baja cientos de “empadronamientos falsos” atribuidos a una supuesta mafia detectados este verano
- ‘Supervivientes All Stars’: expulsión inesperada y nominaciones que rompen alianzas en la recta final
- Condenada por despedir a su interna tras una apendicitis: 'Dejaron mis cosas en la parada del bus
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente