'MasterChef Celebrity' lidera la noche y 'Mañaneros' vuelve a batir récord, haciendo posible el sorpasso de La 1 a Antena 3

'MasterChef Celebrity' volvió a controlar la noche una semana más. El reality culinario lideró sin problemas con un 13,8% y 794.000 espectadores.

Antes, la batalla del access vuelve a tener como ganador 'El Hormiguero', que triunfa con un 15,3% y 1.859.000 seguidores frente al 13,3% y 1.628.000 apoyos que obtiene 'La revuelta'.

Por la mañana, 'Mañaneros 360' marca nuevo récord histórico y logra un espectacular 18,1% y 648.000 televidentes, consolidando así el liderazgo matinal de La 1 y haciendo posible el sorpasso de la cadena pública a Antena 3.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 13,3% y 1.628.000

MasterChef Celebirty: 13,8% y 794.000

Antena 3

El Hormiguero: 15,3% y 1.859.000

Renacer: 10,6% y 738.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,9% y 927.000

Cine 5 estrellas: Sin rastro: 9,4% y 629.000

Cuatro

First Dates: 6,4% y 795.000 / 7,7% y 920.000

El Blockbuster: Monster Hunter: 5,3% y 352.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 589.000

El Intermedio: 7,3% y 906.000

El Taquillazo: Shooter: El tirador: 6,1% y 411.000

La 2

Cifras y letras: 3,8% y 446.000 / 5,7% y 723.000

Cine Clásico: El padrino 2: 4,4% y 371.000

LATE NIGHT

La 1

MasterChef Celebrity: 12,3% y 231.000

Telecinco

El rey del mando: 5,8% y 182.000

Antena 3

Renacer: 5,3% y 157.000

laSexta

Cine: Inmune: 4,5% y 104.000

Cuatro

Alert: 3,4% y 87.000

El Desmarque: 2,4% y 42.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 12,1% y 1.055.000

Y Ahora Sonsoles: 8,9% y 683.000

Pasapalabra: 20,1% y 1.919.000

La 1

Directo al grano: 10,5% y 898.000

Valle Salvaje: 11,3% y 860.000

La promesa: 12,7% y 952.000

Malas lenguas: 11,6% y 943.000

Aquí la tierra: 13,5% y 1.373.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,7% y 716.000

El diario de Jorge: 10,1% y 763.000

Agárrate al sillón: 7,9% y 781.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 520.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,8% y 364.000

laSexta

Zapeando: 6% y 518.000

Más Vale Tarde: 6,1% y 463.000

La 2

El Cazador Stars: 1,2% y 107.000

Saber y ganar: 5,7% y 525.000

Grandes Documentales: 3,3% y 281.000

Malas lenguas: 6% y 451.000

Espacios increíbles: 1,2% y 92.000

Grandes diseños: 1,4% y 135.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 19% y 371.000

Mañaneros 360: 18,1% y 648.000 / 11,2% y 915.000

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 340.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,4% y 836.000

La ruleta de la suerte: 20,4% y 1.527.000

845.000

laSexta

Aruser@s: 12,6% y 153.000 / 14,3% y 352.000

Al Rojo Vivo: 8,4% y 339.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,5% y 108.000

El programa de Ana Rosa: 10,2% y 302.000

Vamos a ver: 8,2% y 549.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,6% y 7.000 / 1,3% y 23.000 / 1,9% y 48.000

En boca de todos: 5,5% y 197.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 72.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,5% y 2.212.000

Telediario 1: 15% y 1.411.000

Informativos Telecinco 15H: 9,4% y 886.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 729.000

Noticias Cuatro 1: 6,7% y 491.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.282.000

Telediario 2: 13,6% y 1.615.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 892.000

laSexta Noticias 20H: 7,3% y 661.000

Noticias Cuatro 2: 5,1% y 460.000

RÁNKING

Diario: La 1 (13,4%), Antena 3 (13,4%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,8%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,5%).

Mes: La 1 (12,7%), Antena 3 (12,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).