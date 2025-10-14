'MasterChef Celebrity' se cargó a dos de sus pesos pesados en otra doble expulsión

Una semana después de la repesca, 'MasterChef Celebrity' volvió a aparentar que le sobran famosos en la cocina y escogió a dos nuevos expulsados. El reality despidió a dos de sus pesos pesados tras una decepcionante prueba de eliminación: Rosa Benito y Alejo Sauras.

La noche comenzó con los aspirantes preparando un plato de cocina mediterránea libre tras un divertido scape room para conseguir ingredientes. Juan Manuel Parada, Rosa Benito, Valeria Ros y Mala Rodríguez lograron ser las mejores de la prueba.

Ya en exteriores, Torito y Soraya Arnelas capitanearon los equipos . El equipo de Torito logró una gran ventaja sobre el de la cantante, que se derrumbó en su primera capitanía y llevó al resto de sus compañeros a la prueba de eliminatoria junto a ella.

Soraya, Parada, Rosa, Alejo Sauras y Juanjo se enfrentaron a un reto aparentemente sencillo durante la última prueba: cocinar albóndigas. Sin embargo, a Rosa y Alejo se les atragantó el plato y fueron los dos expulsados de la noche.