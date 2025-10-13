Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra mediática

Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"

La colaboradora de Telecinco ha compartido en redes un mensaje de cariño a Carlo Costanzia con un dardo a su consuegra.

Terelu Campos en 'De viernes' / Mar Flores en 'Late Xou'

Terelu Campos en 'De viernes' / Mar Flores en 'Late Xou' / TELECINCO

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Terelu Campos ha decidido continuar su guerra mediática contra Mar Flores y ha doblado la apuesta. La colaboradora de Telecinco ha respondido en redes a un post de Carlo Costanzia padre para lanzar un dardo al rostro de Antena 3.

El italiano compartía en sus redes las declaraciones de su hijo en 'De viernes', mostrándose orgulloso de su madurez: "No sólo he visto a un hijo, sino sobre todo a un hombre que no tiene miedo de admitir sus errores, que ha tenido la fuerza de superarlos y reconstruir su vida".

El mensaje ha contado con multitud de comentarios, pero el de Terelu ha llamado poderosamente la atención: "¡Que bonito Carlo lo que has escrito! Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa de que mis amigos lo quieran y protejan", comenzaba diciendo la presentadora.

Justo después, Campos lanzaba el dardo a la madre de su yerno: "Siento que a alguien le pueda molestar que nos llevemos bien y que seamos familia", sentenciaba. "Gracias a ti y a todos vosotros (...) Familia y amigos entrañables", respondía el italiano.

TEMAS

  1. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  2. Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
  3. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  4. Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
  5. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  6. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  7. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
  8. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja

Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"

Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"

Ábalos renuncia a su abogado por "diferencias irreconducibles" a dos días de declarar en el Supremo

Ábalos renuncia a su abogado por "diferencias irreconducibles" a dos días de declarar en el Supremo

Sánchez y Trump se saludan por primera vez en la cumbre de Egipto por la paz en Oriente Próximo

Sánchez y Trump se saludan por primera vez en la cumbre de Egipto por la paz en Oriente Próximo

Auren incorpora a Jorge Doval como nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate

Auren incorpora a Jorge Doval como nuevo socio para liderar reestructuraciones financieras en la división de Corporate

Cosentino lanza Éclos, su nueva marca de superficies minerales

Cosentino lanza Éclos, su nueva marca de superficies minerales

El baloncesto español se blinda ante los equipos israelís

El baloncesto español se blinda ante los equipos israelís

Viladecans pide a la Generalitat que estudie la implantación de un carril bus en la C-32

Viladecans pide a la Generalitat que estudie la implantación de un carril bus en la C-32

Vecinos de Godall, la 'zona cero' de la dana Alice en las Terres de l'Ebre: "Después de esto no vamos a levantar cabeza"

Vecinos de Godall, la 'zona cero' de la dana Alice en las Terres de l'Ebre: "Después de esto no vamos a levantar cabeza"