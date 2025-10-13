Guerra mediática
Terelu Campos no entierra el hacha de guerra y vuelve a la carga contra Mar Flores: "Siento que le pueda molestar"
La colaboradora de Telecinco ha compartido en redes un mensaje de cariño a Carlo Costanzia con un dardo a su consuegra.
Terelu Campos ha decidido continuar su guerra mediática contra Mar Flores y ha doblado la apuesta. La colaboradora de Telecinco ha respondido en redes a un post de Carlo Costanzia padre para lanzar un dardo al rostro de Antena 3.
El italiano compartía en sus redes las declaraciones de su hijo en 'De viernes', mostrándose orgulloso de su madurez: "No sólo he visto a un hijo, sino sobre todo a un hombre que no tiene miedo de admitir sus errores, que ha tenido la fuerza de superarlos y reconstruir su vida".
El mensaje ha contado con multitud de comentarios, pero el de Terelu ha llamado poderosamente la atención: "¡Que bonito Carlo lo que has escrito! Yo lo quiero mucho porque creo que es un gran desconocido para el público y me siento muy orgullosa de que mis amigos lo quieran y protejan", comenzaba diciendo la presentadora.
Justo después, Campos lanzaba el dardo a la madre de su yerno: "Siento que a alguien le pueda molestar que nos llevemos bien y que seamos familia", sentenciaba. "Gracias a ti y a todos vosotros (...) Familia y amigos entrañables", respondía el italiano.
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja