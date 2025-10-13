‘Supervivientes All Stars’: expulsión inesperada y nominaciones que rompen alianzas en la recta final

La última gala de ‘Supervivientes All Stars 2025’ dejó sin aliento a los concursantes y a los espectadores con una noche de emociones, giros inesperados y decisiones que han reconfigurado completamente el rumbo del concurso. Lo que parecía una velada tranquila se convirtió en un terremoto cuando Sandra Barneda anunció en directo que era noche de expulsión sorpresa, algo que los supervivientes desconocían por completo.

“Os espera una noche muy intensa. Carlos, Noel, Tony y Torres, esta noche hay expulsión”, comunicó la presentadora, dejando a todos en shock. “No te creo”, murmuró Adara Molinero; “todo cambia en un segundo”, apuntó Iván González; mientras que Gloria Camila reconocía que tenía “los pelos de punta”. La sorpresa fue total.

Tras dos rondas de salvación en Honduras, Tony Spina y Rubén Torres lograron librarse de la nominación, dejando el duelo final entre Carlos Alba y Noel Bayarri. Finalmente, Noel Bayarri se convirtió en el nuevo expulsado del reality. “Era una nominación durísima, pero estoy orgulloso del concurso que he hecho”, aseguró antes de despedirse de sus compañeros y agradecer “esta segunda oportunidad” a la organización.

Antes de marcharse, el exconcursante tuvo que cumplir con el tradicional “beso de la traición”, otorgando un punto extra en la siguiente ronda de nominaciones. Noel no dudó y se dirigió directamente hacia Adara Molinero, quien reaccionó con un: “Claro que sí”.

La gala continuó con las nominaciones sorpresa, que no defraudaron. La tensión entre Iván González y Gloria Camilamarcó la dinámica del grupo, después de que ambos mantuvieran un “reto” en la playa para ver quién resistiría más en la nominación. Finalmente, Rubén Torres, convertido en el nuevo líder de ‘Playa Leyenda’ tras vencer a Miri Pérez-Cabrero en un épico duelo, cumplió ese reto y nominó directamente a Gloria Camila. “Lo sé, es una puñalada de Judas”, admitió el bombero, consciente de la polémica que desataría su decisión.

Con el voto de grupo y la nominación directa del líder, los nominados de la semana quedaron definidos: Iván González, Miri Pérez-Cabrero, Adara Molinero y Gloria Camila. Una lista explosiva que promete una semana marcada por las tensiones, los reproches y las estrategias más intensas de esta edición de ‘Supervivientes All Stars’.