‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ firma máximo de temporada y lidera un domingo marcado por el desfile del 12 de octubre

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ sigue con el liderazgo en la noche dominical y, además, alcanza su máximo de temporada con un sólido 13,9% de cuota de pantalla. El formato de Telecinco se impone con claridad a ‘Una nueva vida’, que se mantiene estable en un 11,5%, y al cine de La 1, que continúa su tendencia descendente con ‘xXx: Reactivated’, que anota un 10%. En Cuatro, ‘Cuarto milenio’ baja hasta un 6,5% share, mientras que ‘Salvados’ sube ligeramente hasta un 6,2%. Destaca también el estreno de ‘Al cielo con ella’ en La 2, que logra un buen 5,2%.

La jornada estuvo marcada por la emisión del desfile del Día de la Fiesta Nacional. La retransmisión de La 1 reunió un imponente 39,3% de cuota, llegando al 43,8% en simulcast con Canal 24 horas, y creció +0,9 puntos respecto al año pasado. Este impulso benefició al resto de la mañana: ‘Audiencia abierta’ arrasó con un 25,4% de share y ‘D Corazón’ alcanzó un espectacular 16,1%, firmando su mejor dato del año.

Por la tarde, La 1 volvió a destacar con ‘Aquí la Tierra’, que creció hasta un 13%. En Telecinco, ‘Fiesta’ mejoró ligeramente hasta el 9,2%, mientras que el ‘Multicine’ de Antena 3 empieza con un correcto 10,3%, pero cerró con un discreto 6,6%. En laSexta, ‘La Roca’ avanzó hasta un 5,3%, y en Cuatro, el bloque ‘Home Cinema’ logró un notable 7,3%.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “xXx: Reactivated”: 1.075.000 (10%)

Cine “Morbius”: 481.000 (7,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 955.000 (11,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.074.000 (13,9%)

laSexta

Salvados: 724.000 (6,2%)

Salvados: 296.000 (3,1%)

Salvados: 199.000 (3,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 505.000 (4,4%)

Cuarto milenio: 612.000 (6,5%)

La 2

Imprescindibles: 463.000 (3,9%)

Al cielo con ella: 557.000 (5,2%)

Al cielo con ella: 286.000 (3,7%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Mudanza al paraíso”: 207.000 (7,4%)

Antena 3

Una nueva vida: 156.000 (5,7%)

laSexta

Salvados: 59.000 (1,9%)

Cuatro

Cuarto milenio: 289.000 (7,9%)

Fútbol americano: NFL “Kansas City Chiefs – Detroit Lions”: 144.000 (7,7%)

La 2

Al cielo con ella: 129.000 (2,5%)

Al cielo con ella: 60.000 (2,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El regreso de Ben”: 1.070.000 (12,2%)

Sesión de tarde 2 “Durmiendo con su enemigo”: 782.000 (9,3%)

Sesión de tarde 3 “Un verano en el Algarve”: 640.000 (7,5%)

Aquí la Tierra: 1.278.000 (13%)

Antena 3

Multicine “Sombras en el río”: 903.000 (10,3%)

Multicine 2 “Una asesina en mi casa”: 651.000 (7,9%)

Multicine 3 “Seducción bajo el sol”: 596.000 (6,6%)

Telecinco

Fiesta: 799.000 (9,2%)

laSexta

La Roca: 454.000 (5,3%)

Cuatro

Home Cinema "Momentum (2015)": 638.000 (7,3%)

Home Cinema 2 "Océanos de fuego (Hidalgo)": 486.000 (5,8%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 310.000 (3,5%)

Grandes documentales: 243.000 (2,8%)

Planeta selva: 245.000 (2,9%)

Esto es España: 208.000 (2,6%)

Antiguas civilizaciones: 210.000 (2,5%)

Beatus ille: 208.000 (2,4%)

Ciberdelitos: 145.000 (1,6%)

Nueva Zelanda en tren: 147.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 112.000 (16,8%)

12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional 2025: 1.869.000 (39,3%)

Audiencia abierta: 1.225.000 (25,4%)

D Corazón: 1.004.000 (16,1%)

Antena 3

Pelopicopata: 16.000 (3,1%)

Emparejados: 55.000 (4,5%)

Emparejados: 164.000 (3,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 362.000 (7,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 601.000 (11%)

La ruleta de la suerte: 1.050.000 (15,2%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 51.000 (3,3%)

Got Talent España: 199.000 (4,8%)

¡Vaya fama!: 393.000 (6,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 20.000 (2,7%)

Aruser@s weekend: 132.000 (6,1%)

Equipo de investigación: 122.000 (2,9%)

Equipo de investigación: 170.000 (3,4%)

Equipo de investigación: 266.000 (5,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1,9%)

Volando voy: 55.000 (4,9%)

Volando voy: 213.000 (6,9%)

Viajeros Cuatro: 209.000 (4,2%)

Viajeros Cuatro: 327.000 (6,4%)

La 2

UNED: 7.000 (1,3%)

Antiguas civilizaciones: 24.000 (3%)

Los conciertos de La 2: 40.000 (3,1%)

Medina: 16.000 (0,9%)

Buenas noticias TV: 18.000 (0,8%)

Shalom: 19.000 (0,8%)

Últimas preguntas: 60.000 (2%)

El día del señor: 140.000 (3,4%)

Pueblo de Dios: 59.000 (1,2%)

Saber vivir: 51.000 (1%)

Zoom tendencias: 84.000 (1,7%)

Flash moda: 66.000 (1,3%)

El escarabajo verde: 45.000 (0,8%)

¡Qué animal!: 45.000 (0,7%)

¡Qué animal!: 85.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 61.000 (0,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.722.000 (20,3%)

Telediario 1: 1.379.000 (16,1%)

Informativos Telecinco 15h: 791.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 568.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 452.000 (6,8%)

Prime Time

Telediario 2: 1.556.000 (13,8%)

Antena 3 Noticias 2: 1.476.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 1.179.000 (10,7%)

laSexta Noticias 20h: 725.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 2: 710.000 (7,8%)

RANKING

Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (9,5%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6%), laSexta (4,9%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,8%), La 2 (3%).