Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 12/10/2025

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ firma máximo de temporada y lidera un domingo marcado por el desfile del 12 de octubre

El reality de Telecinco crece hasta un 13,9%, mientras La 1 arrasa por la mañana con el 39,3% del Día de la Fiesta Nacional.

'Supervivientes All Stars' y el desfile del 12 de octubre

'Supervivientes All Stars' y el desfile del 12 de octubre / Telecinco/RTVE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ sigue con el liderazgo en la noche dominical y, además, alcanza su máximo de temporada con un sólido 13,9% de cuota de pantalla. El formato de Telecinco se impone con claridad a ‘Una nueva vida’, que se mantiene estable en un 11,5%, y al cine de La 1, que continúa su tendencia descendente con ‘xXx: Reactivated’, que anota un 10%. En Cuatro, ‘Cuarto milenio’ baja hasta un 6,5% share, mientras que ‘Salvados’ sube ligeramente hasta un 6,2%. Destaca también el estreno de ‘Al cielo con ella’ en La 2, que logra un buen 5,2%.

La jornada estuvo marcada por la emisión del desfile del Día de la Fiesta Nacional. La retransmisión de La 1 reunió un imponente 39,3% de cuota, llegando al 43,8% en simulcast con Canal 24 horas, y creció +0,9 puntos respecto al año pasado. Este impulso benefició al resto de la mañana: ‘Audiencia abierta’ arrasó con un 25,4% de share y ‘D Corazón’ alcanzó un espectacular 16,1%, firmando su mejor dato del año.

Por la tarde, La 1 volvió a destacar con ‘Aquí la Tierra’, que creció hasta un 13%. En Telecinco, ‘Fiesta’ mejoró ligeramente hasta el 9,2%, mientras que el ‘Multicine’ de Antena 3 empieza con un correcto 10,3%, pero cerró con un discreto 6,6%. En laSexta, ‘La Roca’ avanzó hasta un 5,3%, y en Cuatro, el bloque ‘Home Cinema’ logró un notable 7,3%.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “xXx: Reactivated”: 1.075.000 (10%)

Cine “Morbius”: 481.000 (7,7%)

Antena 3

Una nueva vida: 955.000 (11,5%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 1.074.000 (13,9%)

laSexta

Salvados: 724.000 (6,2%)

Salvados: 296.000 (3,1%)

Salvados: 199.000 (3,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: Camino hacia la T21: 505.000 (4,4%)

Cuarto milenio: 612.000 (6,5%)

La 2

Imprescindibles: 463.000 (3,9%)

Al cielo con ella: 557.000 (5,2%)

Al cielo con ella: 286.000 (3,7%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “Mudanza al paraíso”: 207.000 (7,4%)

Antena 3

Una nueva vida: 156.000 (5,7%)

laSexta

Salvados: 59.000 (1,9%)

Cuatro

Cuarto milenio: 289.000 (7,9%)

Fútbol americano: NFL “Kansas City Chiefs – Detroit Lions”: 144.000 (7,7%)

La 2

Al cielo con ella: 129.000 (2,5%)

Al cielo con ella: 60.000 (2,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “El regreso de Ben”: 1.070.000 (12,2%)

Sesión de tarde 2 “Durmiendo con su enemigo”: 782.000 (9,3%)

Sesión de tarde 3 “Un verano en el Algarve”: 640.000 (7,5%)

Aquí la Tierra: 1.278.000 (13%)

Antena 3

Multicine “Sombras en el río”: 903.000 (10,3%)

Multicine 2 “Una asesina en mi casa”: 651.000 (7,9%)

Multicine 3 “Seducción bajo el sol”: 596.000 (6,6%)

Telecinco

Fiesta: 799.000 (9,2%)

laSexta

La Roca: 454.000 (5,3%)

Cuatro

Home Cinema "Momentum (2015)": 638.000 (7,3%)

Home Cinema 2 "Océanos de fuego (Hidalgo)": 486.000 (5,8%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 310.000 (3,5%)

Grandes documentales: 243.000 (2,8%)

Planeta selva: 245.000 (2,9%)

Esto es España: 208.000 (2,6%)

Antiguas civilizaciones: 210.000 (2,5%)

Beatus ille: 208.000 (2,4%)

Ciberdelitos: 145.000 (1,6%)

Nueva Zelanda en tren: 147.000 (1,4%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 112.000 (16,8%)

12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional 2025: 1.869.000 (39,3%)

Audiencia abierta: 1.225.000 (25,4%)

D Corazón: 1.004.000 (16,1%)

Antena 3

Pelopicopata: 16.000 (3,1%)

Emparejados: 55.000 (4,5%)

Emparejados: 164.000 (3,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 362.000 (7,4%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 601.000 (11%)

La ruleta de la suerte: 1.050.000 (15,2%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 51.000 (3,3%)

Got Talent España: 199.000 (4,8%)

¡Vaya fama!: 393.000 (6,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 20.000 (2,7%)

Aruser@s weekend: 132.000 (6,1%)

Equipo de investigación: 122.000 (2,9%)

Equipo de investigación: 170.000 (3,4%)

Equipo de investigación: 266.000 (5,2%)

Cuatro

¡Toma salami!: 14.000 (1,9%)

Volando voy: 55.000 (4,9%)

Volando voy: 213.000 (6,9%)

Viajeros Cuatro: 209.000 (4,2%)

Viajeros Cuatro: 327.000 (6,4%)

La 2

UNED: 7.000 (1,3%)

Antiguas civilizaciones: 24.000 (3%)

Los conciertos de La 2: 40.000 (3,1%)

Medina: 16.000 (0,9%)

Buenas noticias TV: 18.000 (0,8%)

Shalom: 19.000 (0,8%)

Últimas preguntas: 60.000 (2%)

El día del señor: 140.000 (3,4%)

Pueblo de Dios: 59.000 (1,2%)

Saber vivir: 51.000 (1%)

Zoom tendencias: 84.000 (1,7%)

Flash moda: 66.000 (1,3%)

El escarabajo verde: 45.000 (0,8%)

¡Qué animal!: 45.000 (0,7%)

¡Qué animal!: 85.000 (1,2%)

Saber y ganar: Fin de semana: 61.000 (0,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.722.000 (20,3%)

Telediario 1: 1.379.000 (16,1%)

Informativos Telecinco 15h: 791.000 (9,4%)

laSexta Noticias 14h: 568.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 452.000 (6,8%)

Prime Time

Telediario 2: 1.556.000 (13,8%)

Antena 3 Noticias 2: 1.476.000 (13,3%)

Informativos Telecinco 21h: 1.179.000 (10,7%)

laSexta Noticias 20h: 725.000 (7,9%)

Noticias Cuatro 2: 710.000 (7,8%)

RANKING

Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (9,5%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6%), laSexta (4,9%), La 2 (2,7%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,6%), Telecinco (9,4%), Cuatro (5,8%), laSexta (5,8%), La 2 (3%).

TEMAS

  1. Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
  2. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  3. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  4. Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
  5. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  6. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  7. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
  8. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja

‘Supervivientes All Stars’: expulsión inesperada y nominaciones que rompen alianzas en la recta final

‘Supervivientes All Stars’: expulsión inesperada y nominaciones que rompen alianzas en la recta final

¿Pueden votar los vecinos morosos en la comunidad? La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro

¿Pueden votar los vecinos morosos en la comunidad? La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro

Feijóo aboga por centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

Feijóo aboga por centralizar las competencias en inmigración dentro del Gobierno

Este es el sueldo de un legionario en 2025

Este es el sueldo de un legionario en 2025

DIRECTO GAZA | Hamás ya ha liberado a todos los rehenes israelís

DIRECTO GAZA | Hamás ya ha liberado a todos los rehenes israelís

El precio del alquiler crece un 14,3% interanual, aunque cae 4,8% en el tercer trimestre

El precio del alquiler crece un 14,3% interanual, aunque cae 4,8% en el tercer trimestre

El temporal en Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones

El temporal en Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones

¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina

¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina