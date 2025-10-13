Nueva apuesta
De ‘La Promesa’ al prime time: Eva Martín protagonizará ‘Ágata y Lola’, la próxima serie de Antena 3
Atresmedia prepara un nuevo drama policial, que también contará Mireia Oriol, y que explorará la relación entre una inspectora impulsiva y una brillante documentalista con autismo.
Atresmedia continúa reforzando su liderazgo en la ficción nacional con un nuevo proyecto original: ‘Ágata y Lola’, una serie policial que se emitirá en el prime time de Antena 3 y que también estará disponible en atresplayer. El grupo audiovisual presenta así su próxima gran apuesta, protagonizada por Eva Martín, conocida por su papel en ‘La Promesa’, y Mireia Oriol, a quien hemos visto en ‘Alma’.
La nueva ficción, producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo, constará de ocho episodios de 50 minutos y comenzará su rodaje en las próximas semanas en Vigo, donde se desarrollará íntegramente la grabación. La dirección correrá a cargo de María Togares y Oriol Ferrer, con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos.
‘Ágata y Lola’ es un procedimental policiaco centrado en la inesperada alianza entre dos mujeres opuestas pero complementarias. Eva Martín interpretará a Lola Castro, una inspectora empática, caótica e impulsiva que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Vigo. En el extremo opuesto se encuentra Ágata Díaz, encarnada por Mireia Oriol, una joven documentalista del archivo policial con autismo, cuyo talento analítico y visión diferente resultarán decisivos en la resolución de los casos.
La serie explorará cómo ambas protagonistas, unidas por su pasión por la justicia, logran resolver crímenes complejosmientras aprenden a comprender y respetar sus distintas formas de ver el mundo. Su relación, que comienza marcada por las diferencias, acabará transformándose en una amistad profunda que desafía prejuicios y barreras sociales.
Con esta nueva producción, Atresmedia refuerza su compromiso con las historias originales y el talento femenino, apostando por una trama de corte policíaco con sensibilidad emocional y un enfoque humano. ‘Ágata y Lola’ promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada en la ficción española.
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Una soltera de Barcelona acude a 'First Dates' y se queda sorprendida por los gustos de su cita: 'Me gusta la fiesta, los toros y cazar
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja