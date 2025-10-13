Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De ‘La Promesa’ al prime time: Eva Martín protagonizará ‘Ágata y Lola’, la próxima serie de Antena 3

Atresmedia prepara un nuevo drama policial, que también contará Mireia Oriol, y que explorará la relación entre una inspectora impulsiva y una brillante documentalista con autismo.

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Atresmedia continúa reforzando su liderazgo en la ficción nacional con un nuevo proyecto original: ‘Ágata y Lola’, una serie policial que se emitirá en el prime time de Antena 3 y que también estará disponible en atresplayer. El grupo audiovisual presenta así su próxima gran apuesta, protagonizada por Eva Martín, conocida por su papel en ‘La Promesa’, y Mireia Oriol, a quien hemos visto en ‘Alma’.

La nueva ficción, producida por Atresmedia en colaboración con Portocabo, constará de ocho episodios de 50 minutos y comenzará su rodaje en las próximas semanas en Vigo, donde se desarrollará íntegramente la grabación. La dirección correrá a cargo de María Togares y Oriol Ferrer, con Montse García y Alfonso Blanco como productores ejecutivos.

‘Ágata y Lola’ es un procedimental policiaco centrado en la inesperada alianza entre dos mujeres opuestas pero complementarias. Eva Martín interpretará a Lola Castro, una inspectora empática, caótica e impulsiva que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial de Vigo. En el extremo opuesto se encuentra Ágata Díaz, encarnada por Mireia Oriol, una joven documentalista del archivo policial con autismo, cuyo talento analítico y visión diferente resultarán decisivos en la resolución de los casos.

La serie explorará cómo ambas protagonistas, unidas por su pasión por la justicia, logran resolver crímenes complejosmientras aprenden a comprender y respetar sus distintas formas de ver el mundo. Su relación, que comienza marcada por las diferencias, acabará transformándose en una amistad profunda que desafía prejuicios y barreras sociales.

Con esta nueva producción, Atresmedia refuerza su compromiso con las historias originales y el talento femenino, apostando por una trama de corte policíaco con sensibilidad emocional y un enfoque humano. ‘Ágata y Lola’ promete ser uno de los grandes estrenos de la temporada en la ficción española.

