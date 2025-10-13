Así fue el polémico polígrafo de Antonia Dell'Atte sobre Alessandro Lequio y Ana Obregón que hizo Telecinco hace 32 años

Hace más de tres décadas, Telecinco vivió uno de sus programas más recordados en lo que al universo del corazón se refiere. Antonia Dell’Atte se enfrentó públicamente a su aún marido Alessandro Lequio y a Ana García Obregón en el programa presentado por Julián Lago, 'La máquina de la verdad', donde accedió a someterse a un polígrafo sobre cuestiones íntimas y acusaciones que arrastraba desde hacía años.

En aquella emisión, interrogada sobre si durante la relación Lequio y Obregón vivieron juntos mientras ella se negaba a mantener relaciones sexuales con él, Dell’Atte respondió afirmativamente, y el polígrafo respaldó su versión. También se le preguntó si Lequio había dejado de pagar el piso y el colegio pactados, y si le había pedido regresar para vivir juntos. En ambos casos, tras respuestas afirmativas, el detector indicó que decía la verdad. En su discurso, Antonia denunció acusaciones, calumnias y traiciones: “Yo estoy aquí para defenderme de los tontos… dos tontos que me han calumniado”.

Ahora, 32 años después, Dell’Atte vuelve a acaparar titulares tras una reciente entrevista en El País, en la que relata episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su matrimonio con Lequio. Relata que la primera agresión fue una patada estando embarazada, al regreso de la luna de miel, y que la manipulación fue constante: aislamiento de amigos, reproches sobre su imagen y control del acceso a su entorno.

Antonia denuncia también que aquel triángulo mediático con Ana Obregón fue utilizado para deslegitimarla: acusada de “loca”, “despechada” o “mentirosa”. Ahora exige que se reconozca la verdad de su historia, reclamando que los medios de comunicación rindan cuentas por revictimizarla. “Se tiene que creer a las mujeres”, ha dicho.