Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: "Estoy pasando el peor momento de mi vida"

El entorno de Sonia Monroy se encuentra de luto. La actriz y cantante ha sufrido la muerte de su hermana, que no ha podido superar el cáncer terminal que padecía, según ha confirmado la revista Semana. La noticia llega apenas unos días después de su aparición en el programa ‘¡De Viernes!’, donde habló con gran contención del proceso que vivía su familia.

Durante su entrevista, Monroy admitió que estaba viviendo una etapa muy complicada: “Estoy pasando por el peor momento de mi vida”, aseguró entonces. Prefirió no dar demasiados detalles, aunque sí confirmó que su hermana se encontraba en una situación irreversible. “No quiero entrar en detalles porque duele demasiado, a mí y a toda mi familia. Pero sí, mi hermana tiene un cáncer terminal”, explicaba ante las cámaras.

La exsuperviviente confesó además que, durante su estancia en los Cayos Cochinos, decidió mantener en silencio la enfermedad de su hermana. “He estado sonriendo mientras por dentro me moría, pero necesitaba hacerlo así”, reconoció, explicando que su intención era proteger tanto a su familia como al propio concurso.

El delicado estado de salud de su hermana también habría influido en el distanciamiento con Yola Berrocal, con quien compartía una larga amistad. Tal y como relató, ese fue el motivo por el que quiso que su sobrina Alba estuviera en los platós para defenderla durante su paso por el reality. “Ella sabía lo importante que era para mí que mi sobrina y mi prima estuvieran en plató”, afirmó. “Lo que más me duele es que no me ha respetado. Para mi familia, ver a Alba allí era un aliciente, una forma de esperanza en medio del dolor”, añadió.

La artista afronta ahora el duelo por la pérdida de su hermana, un golpe que llega en uno de los momentos más mediáticos de su carrera y que ha conmocionado tanto a sus seguidores como a sus compañeros de profesión. Sería ya la tercera pérdida de los seis hermanos que forma la familia, pues dos de ellos fallecieron en un accidente de moto.