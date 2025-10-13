Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo homenaje

Laura Madrueño se emociona en ‘Supervivientes All Stars’ al dedicar el programa a una compañera fallecida del equipo

La presentadora rindió un sentido tributo a Sandra, integrante del equipo técnico del reality, en una noche marcada por la emoción.

Laura Madrueño se emociona al recordar a su compañera en 'Supervivientes All Stars'

Laura Madrueño se emociona al recordar a su compañera en 'Supervivientes All Stars' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La gala de este domingo de ‘Supervivientes All Stars’ comenzó de la forma más emotiva posible. Laura Madrueño, visiblemente afectada, abrió la conexión desde los Cayos Cochinos dedicando el programa a Sandra, una integrante del equipo de producción del reality de Telecinco que falleció en los últimos días.

“Ojalá podamos decir buenas noches desde Honduras, como siempre”, fueron las primeras palabras de la presentadora, con la voz entrecortada, al iniciar la retransmisión con Sandra Barneda desde el plató. “Hace muy pocos días falleció Sandra, una persona muy querida por todos y que formaba parte de este equipo. Tenemos el corazón encogido”, añadió emocionada.

El programa emitió a continuación unas imágenes de homenaje a la trabajadora, en las que se mostraron momentos de su labor detrás de las cámaras. Con lágrimas contenidas, Madrueño le dedicó unas palabras que conmovieron tanto al público como a sus compañeros: "Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a ser parte del equipo de ‘Supervivientes’ y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos"

Desde el plató, Sandra Barneda respaldó las palabras de su compañera con un mensaje de cariño a todo el equipo desplazado a Honduras. “Un fuerte abrazo a todos, especialmente a ti, Laura, y a la familia de Sandra”, expresó la presentadora, mientras el público dedicaba un largo aplauso a Madrueño, que rompió a llorar antes de retomar la gala.

