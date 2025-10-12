Antena 3 Noticias
Mónica Carrillo confiesa en directo el mote con el que se refiere a Matías Prats: "No seas cruel"
La periodista aprovechó un momento distendido del telediario para desvelar este secreto
Los motes son algo común. En el trabajo, en la familia, los amigos...casi todo el mundo tiene un mote y Mónica Carrillo ha confesado hoy en directo que Matías Prats también.
En la emisión de 'Antena 3 Noticias', la periodista aprovechó el momento en el que su compañero hablaba de la tradición en los pueblos de poner mote a varios vecinos y que muchos de ellos desconozcan el nombre real de la persona.
Tras ver la noticia, la presentador ha compartido con la audiencia y el propio Matías su mote: "En las zonas rurales y en el trabajo nadie se libra. ¿Sabes qué mote te han puesto?", preguntó Carrillo.
"No seas cruel con el abuelo que no te lo perdono", pidió el veterano. " “Dandi”, desvelaba su compañera, viendo que el nombre no disgustaba a Matías Prats: "Bueno, no está mal".
- Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
- Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen