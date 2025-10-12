Mónica Carrillo confiesa en directo el mote con el que se refiere a Matías Prats: "No seas cruel"

Los motes son algo común. En el trabajo, en la familia, los amigos...casi todo el mundo tiene un mote y Mónica Carrillo ha confesado hoy en directo que Matías Prats también.

En la emisión de 'Antena 3 Noticias', la periodista aprovechó el momento en el que su compañero hablaba de la tradición en los pueblos de poner mote a varios vecinos y que muchos de ellos desconozcan el nombre real de la persona.

Tras ver la noticia, la presentador ha compartido con la audiencia y el propio Matías su mote: "En las zonas rurales y en el trabajo nadie se libra. ¿Sabes qué mote te han puesto?", preguntó Carrillo.

"No seas cruel con el abuelo que no te lo perdono", pidió el veterano. " “Dandi”, desvelaba su compañera, viendo que el nombre no disgustaba a Matías Prats: "Bueno, no está mal".