Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antena 3 Noticias

Mónica Carrillo confiesa en directo el mote con el que se refiere a Matías Prats: "No seas cruel"

La periodista aprovechó un momento distendido del telediario para desvelar este secreto

Mónica Carrillo y Matías Prats

Mónica Carrillo y Matías Prats / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los motes son algo común. En el trabajo, en la familia, los amigos...casi todo el mundo tiene un mote y Mónica Carrillo ha confesado hoy en directo que Matías Prats también.

En la emisión de 'Antena 3 Noticias', la periodista aprovechó el momento en el que su compañero hablaba de la tradición en los pueblos de poner mote a varios vecinos y que muchos de ellos desconozcan el nombre real de la persona.

Tras ver la noticia, la presentador ha compartido con la audiencia y el propio Matías su mote: "En las zonas rurales y en el trabajo nadie se libra. ¿Sabes qué mote te han puesto?", preguntó Carrillo.

"No seas cruel con el abuelo que no te lo perdono", pidió el veterano. " “Dandi”, desvelaba su compañera, viendo que el nombre no disgustaba a Matías Prats: "Bueno, no está mal".

TEMAS

  1. Encuesta elecciones generales España: El auge de Vox dispara al bloque de la derecha y acerca el PSOE al PP
  2. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
  3. Javi Olleros (Culler de Pau): «Dejas de lado la familia, los amigos, los hijos... Necesito devolver a quien le estuve quitando»
  4. Asociaciones militares denuncian el uso 'propagandístico' del desfile y recuerdan la precariedad laboral en el Ejército
  5. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  6. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  7. Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
  8. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen

Mónica Carrillo confiesa en directo el mote con el que se refiere a Matías Prats: "No seas cruel"

Mónica Carrillo confiesa en directo el mote con el que se refiere a Matías Prats: "No seas cruel"

Socialistas y centroderecha empatan en las municipales de Portugal y arrinconan a los ultras

Socialistas y centroderecha empatan en las municipales de Portugal y arrinconan a los ultras

El Elíseo anuncia el segundo Gobierno de Lecornu con miembros de perfil técnico

El Elíseo anuncia el segundo Gobierno de Lecornu con miembros de perfil técnico

El Baxi Manresa y La Laguna Tenerife jugarán a puerta cerrada contra equipos de Israel

El Baxi Manresa y La Laguna Tenerife jugarán a puerta cerrada contra equipos de Israel

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

Inundaciones en la Ràpita (Montsià)

Estas son las motos que te permite conducir el carnet de coche

Estas son las motos que te permite conducir el carnet de coche

El horóscopo de mañana, lunes 13 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, lunes 13 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Países Bajos sigue intratable en su grupo y golea a Finlandia (4-0)

Países Bajos sigue intratable en su grupo y golea a Finlandia (4-0)