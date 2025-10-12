Cristina Castaño, desvastada tras la muerte de Jimmy Shaw, compañero de 'La que se avecina': "Me quedo con la espinita..."

Cristina Castaño recibió anoche un duro golpe emocional con la muerte de Jimmy Shaw, su cuñado en 'La que se avecina'. La actriz se había solidarizado con su compañero para pedir fondos para poder afrontar su operación.

Hoy, desvastada, se despide de él a través de Instagram: " Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente desvastados y me cuesta realmente articular un discurso", comienza el comunicado al que la actriz acompaña con una foto junto a Shaw.

A continuación, la protagonista de 'Nails' agradece a todos los que han hecho donaciones para la operación de su compañero de profesión al tiempo que lamenta: "Finalmente no pudo ser".

"Ayy...My dear brother in law...Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo...", continúa el escrito, aunque Castaño asegura que ese encuentro se producirá: "Todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después".

Por último, la acrtiz le dedica unas emotivas palabras a Shaw al final de su post: "Vuela alto querido Jimmy... Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".