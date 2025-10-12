Despedida
Cristina Castaño, desvastada tras la muerte de Jimmy Shaw, compañero de 'La que se avecina': "Me quedo con la espinita..."
Muere de un cáncer de páncreas Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina'
Cristina Castaño se solidariza con un compañero de 'La que se avecina' y pide ayuda para luchar contra su delicada enfermedad
Cristina Castaño recibió anoche un duro golpe emocional con la muerte de Jimmy Shaw, su cuñado en 'La que se avecina'. La actriz se había solidarizado con su compañero para pedir fondos para poder afrontar su operación.
Hoy, desvastada, se despide de él a través de Instagram: " Pocas personas he visto luchar por la vida como a él. Estamos absolutamente desvastados y me cuesta realmente articular un discurso", comienza el comunicado al que la actriz acompaña con una foto junto a Shaw.
A continuación, la protagonista de 'Nails' agradece a todos los que han hecho donaciones para la operación de su compañero de profesión al tiempo que lamenta: "Finalmente no pudo ser".
"Ayy...My dear brother in law...Me quedo con la espinita de que conocieras a mi hijo...", continúa el escrito, aunque Castaño asegura que ese encuentro se producirá: "Todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después".
Por último, la acrtiz le dedica unas emotivas palabras a Shaw al final de su post: "Vuela alto querido Jimmy... Y cuida de Frisco desde donde estés. Te necesita mucho ahora. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo