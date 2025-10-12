Antena 3 encuentra sustituto para Joaquín y recupera los especiales de 'La ruleta de la suerte'

Antena 3 emitió anoche el último programa de 'Emparejados', que recibió a los humoristas José Corbacho y Paz Padilla y ha anunciado ya el formato que sustituirá al de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

'La ruleta de la suerte' vuelve al prime time a partir del próximo sábado con una nueva temporada presentada por los veteranos Jorge Fernández y Laura Moure.

El concurso, en su versión nocturna volverá a poner en juego premios de hasta 100.000 euros por entrega.

'La ruleta de la suerte noche' promedió la temporada pasada un 9,9% y 1.071.000 espectadores en la noche del sábado. Ahora vuelve el mismo día de la semana para competir contra 'Bailando con las estrellas', 'Cuánto, cuánto, cuánto', el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica'.