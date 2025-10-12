Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antena 3 encuentra sustituto para Joaquín y recupera los especiales de 'La ruleta de la suerte'

La cadena estrena los nuevos especiales del concurso de Jorge Fernández en la noche del sábado

'Emparejados' / 'La ruleta de la suerte noche'

'Emparejados' / 'La ruleta de la suerte noche' / ANTENA 3

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Antena 3 emitió anoche el último programa de 'Emparejados', que recibió a los humoristas José Corbacho y Paz Padilla y ha anunciado ya el formato que sustituirá al de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.

'La ruleta de la suerte' vuelve al prime time a partir del próximo sábado con una nueva temporada presentada por los veteranos Jorge Fernández y Laura Moure.

El concurso, en su versión nocturna volverá a poner en juego premios de hasta 100.000 euros por entrega.

'La ruleta de la suerte noche' promedió la temporada pasada un 9,9% y 1.071.000 espectadores en la noche del sábado. Ahora vuelve el mismo día de la semana para competir contra 'Bailando con las estrellas', 'Cuánto, cuánto, cuánto', el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica'.

Detienen a dos jóvenes de 21 años por agredir a dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida

"Una experiencia redonda": los elogios al mejor restaurante de Badalona, según Tripadvisor

Cristina Castaño, desvastada tras la muerte de Jimmy Shaw, compañero de 'La que se avecina': "Me quedo con la espinita..."

Los Patriotas de Orbán, el imparable contrapoder europeo

El rey Felipe y la princesa Leonor durante el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional

El SEM atendió cerca de 2.500 personas por afectaciones relacionadas con el calor entre junio y septiembre

Trump y Al Sisi presiden este lunes la cumbre internacional de paz para Gaza en Egipto sin presencia de Hamás

Así ha sonado el himno de España al comienzo del desfile del 12-O presidido por la Familia Real

