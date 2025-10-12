Nueva temporada
Antena 3 encuentra sustituto para Joaquín y recupera los especiales de 'La ruleta de la suerte'
La cadena estrena los nuevos especiales del concurso de Jorge Fernández en la noche del sábado
Antena 3 emitió anoche el último programa de 'Emparejados', que recibió a los humoristas José Corbacho y Paz Padilla y ha anunciado ya el formato que sustituirá al de Joaquín Sánchez y Susana Saborido.
'La ruleta de la suerte' vuelve al prime time a partir del próximo sábado con una nueva temporada presentada por los veteranos Jorge Fernández y Laura Moure.
El concurso, en su versión nocturna volverá a poner en juego premios de hasta 100.000 euros por entrega.
'La ruleta de la suerte noche' promedió la temporada pasada un 9,9% y 1.071.000 espectadores en la noche del sábado. Ahora vuelve el mismo día de la semana para competir contra 'Bailando con las estrellas', 'Cuánto, cuánto, cuánto', el cine de Cuatro y 'laSexta Xplica'.
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
- Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo