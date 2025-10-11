Audiencias 10/10/2025
'La Voz' baja, 'De viernes' recorta distancias con Carlo Costanzia y 'Mañaneros' rompe su récord
'Directo al grano' consigue su segundo mejor dato histórico en la tarde
'La Voz' continúa con su firme liderazgo en la noche de los viernes. El programa musical que presenta Eva González en Antena 3 baja respecto a la semana pasada, pero lidera con un buen 13,6% y 1.162.000 espectadores.
Por contra, 'De viernes' aprovecha la entrevista a Carlo Costanzia en plató para subir hasta el 12,1% y 888.000 seguidores y recortar distancia con su principal competidor.
En cuanto al resto de ofertas nocturnas, todo sigue su cauce con el cine de La 1 en tercer lugar (8,1%), seguido del cine de Cuatro (7,6%). Cierra el ránking el reportaje de 'Equipo de Investigación', que se queda con un 5,7% .
Por la tarde, 'Directo al grano' sube hasta su segundo mejor dato histórico reuniendo al 12,2% y 966.000 televidentes y por la mañana, 'Mañaneros 360' bate récord con el mejor dato de su historia al firmar un enorme 17,7% y 535.000 fieles.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 13,6% y 1.162.000
Telecinco
De viernes: 12,1% y 888.000
La 1
Wills en acción: Jungla de cristal: 7,6% y 737.000
Cuatro
First Dates: 7,9% y 828.000
El Blockbuster: Kingsman: Servicio secreto: 7,6% y 672.000
laSexta
laSexta Clave: 4,1% y 393.000
laSexta Columna: 6,3% y 667.000
Equipo de Investigación: 5,7% y 574.000 / 4,8% y 356.000
La 2
Cifras y letras: 4% y 409.00 / 6,6% y 701.000
Plano general: 3,4% y 367.000
Historia de nuestro cine: 3% y 242.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 6% y 221.000 / 9,6% y 201.000
La 1
Wills en acción 2: La Jungla 2: 7,8% y 367.000
Cine: El crucero de los sueños: Vancouver: 6% y 125.00p
Antena 3
La Voz: Grandes momentos: 6,6% y 223.000
Cuatro
Cine Cuatro: Gringo. Se busca vivo o muerto: 5% y 167.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,3% y 1.178.000
Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 692.000
Pasapalabra: 20,1% y 1.673.000
La 1
Directo al grano: 12,2% y 966.000
Valle Salvaje: 13,1% y 910.000
La promesa: 14% y 949.000
Malas lenguas: 12,1% y 880.000
Aquí la tierra: 14,1% y 1.224.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,8% y 673.000
El diario de Jorge: 9,1 y 622.000
Agárrate al sillón: 8,2% y 700.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,2% y 478.000
Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 319.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 411.000
Más Vale Tarde: 5,6% y 389.000
La 2
Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 5,8% y 502.000
Grandes Documentales: 3,2% y 246.000
Malas lenguas: 6% y 408.000
Espacios increíbles: 2% y 144.000
Grandes diseños revisitados: 1,8% y 159.000
MAÑANA
La 1
La Hora de La 1: 21% y 396.000
Mañaneros 360: 17,7% y 535.000 / 12,8% y 960.000
Antena 3
Espejo Público: 12,2% y 310.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 793.000
La ruleta de la suerte: 21,4% y 1.475.000
laSexta
Aruser@s: 12,7% y 165.000 / 14,2% y 309.000
Al Rojo Vivo: 8,2% y 284.000
Telecinco
La mirada crítica: 11% y 177.000
El programa de Ana Rosa: 12,5% y 317.000
Vamos a ver: 9,4% y 574.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,5% y 7.000 / 2,1% y 37.000 / 3,1% y 70.000
En boca de todos: 6,2% y 190.000
La 2
La pirámide: 1,2% y 70.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.056.000
Telediario 1: 17,8% y 1.592.000
Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 816.000
laSexta Noticias 14H: 8,8% y 666.000
Noticias Cuatro 1: 6,6% y 444.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.884.000
Telediario 2: 13,5% y 1.364.000
Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 824.000
laSexta Noticias 20H: 6,9% y 548.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 386.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,5%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
- Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
- González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- VÍDEO | Un autobús turístico arde en Barcelona: 'He visto a turistas saltar para salvarse