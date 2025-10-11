'La Voz' baja, 'De viernes' recorta distancias con Carlo Costanzia y 'Mañaneros' rompe su récord

'La Voz' continúa con su firme liderazgo en la noche de los viernes. El programa musical que presenta Eva González en Antena 3 baja respecto a la semana pasada, pero lidera con un buen 13,6% y 1.162.000 espectadores.

Por contra, 'De viernes' aprovecha la entrevista a Carlo Costanzia en plató para subir hasta el 12,1% y 888.000 seguidores y recortar distancia con su principal competidor.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, todo sigue su cauce con el cine de La 1 en tercer lugar (8,1%), seguido del cine de Cuatro (7,6%). Cierra el ránking el reportaje de 'Equipo de Investigación', que se queda con un 5,7% .

Por la tarde, 'Directo al grano' sube hasta su segundo mejor dato histórico reuniendo al 12,2% y 966.000 televidentes y por la mañana, 'Mañaneros 360' bate récord con el mejor dato de su historia al firmar un enorme 17,7% y 535.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,6% y 1.162.000

Telecinco

De viernes: 12,1% y 888.000

La 1

Wills en acción: Jungla de cristal: 7,6% y 737.000

Cuatro

First Dates: 7,9% y 828.000

El Blockbuster: Kingsman: Servicio secreto: 7,6% y 672.000

laSexta

laSexta Clave: 4,1% y 393.000

laSexta Columna: 6,3% y 667.000

Equipo de Investigación: 5,7% y 574.000 / 4,8% y 356.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 409.00 / 6,6% y 701.000

Plano general: 3,4% y 367.000

Historia de nuestro cine: 3% y 242.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6% y 221.000 / 9,6% y 201.000

La 1

Wills en acción 2: La Jungla 2: 7,8% y 367.000

Cine: El crucero de los sueños: Vancouver: 6% y 125.00p

Antena 3

La Voz: Grandes momentos: 6,6% y 223.000

Cuatro

Cine Cuatro: Gringo. Se busca vivo o muerto: 5% y 167.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,3% y 1.178.000

Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 692.000

Pasapalabra: 20,1% y 1.673.000

La 1

Directo al grano: 12,2% y 966.000

Valle Salvaje: 13,1% y 910.000

La promesa: 14% y 949.000

Malas lenguas: 12,1% y 880.000

Aquí la tierra: 14,1% y 1.224.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 673.000

El diario de Jorge: 9,1 y 622.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 700.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 478.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 319.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 411.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 389.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 5,8% y 502.000

Grandes Documentales: 3,2% y 246.000

Malas lenguas: 6% y 408.000

Espacios increíbles: 2% y 144.000

Grandes diseños revisitados: 1,8% y 159.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 21% y 396.000

Mañaneros 360: 17,7% y 535.000 / 12,8% y 960.000

Antena 3

Espejo Público: 12,2% y 310.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 793.000

La ruleta de la suerte: 21,4% y 1.475.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 165.000 / 14,2% y 309.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 284.000

Telecinco

La mirada crítica: 11% y 177.000

El programa de Ana Rosa: 12,5% y 317.000

Vamos a ver: 9,4% y 574.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 7.000 / 2,1% y 37.000 / 3,1% y 70.000

En boca de todos: 6,2% y 190.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 70.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.056.000

Telediario 1: 17,8% y 1.592.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 816.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 666.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 444.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.884.000

Telediario 2: 13,5% y 1.364.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 824.000

laSexta Noticias 20H: 6,9% y 548.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 386.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,5%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).