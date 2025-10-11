Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 10/10/2025

'La Voz' baja, 'De viernes' recorta distancias con Carlo Costanzia y 'Mañaneros' rompe su récord

'Directo al grano' consigue su segundo mejor dato histórico en la tarde

'La Voz' continúa con su firme liderazgo en la noche de los viernes. El programa musical que presenta Eva González en Antena 3 baja respecto a la semana pasada, pero lidera con un buen 13,6% y 1.162.000 espectadores.

Por contra, 'De viernes' aprovecha la entrevista a Carlo Costanzia en plató para subir hasta el 12,1% y 888.000 seguidores y recortar distancia con su principal competidor.

En cuanto al resto de ofertas nocturnas, todo sigue su cauce con el cine de La 1 en tercer lugar (8,1%), seguido del cine de Cuatro (7,6%). Cierra el ránking el reportaje de 'Equipo de Investigación', que se queda con un 5,7% .

Por la tarde, 'Directo al grano' sube hasta su segundo mejor dato histórico reuniendo al 12,2% y 966.000 televidentes y por la mañana, 'Mañaneros 360' bate récord con el mejor dato de su historia al firmar un enorme 17,7% y 535.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 13,6% y 1.162.000

Telecinco

De viernes: 12,1% y 888.000

La 1

Wills en acción: Jungla de cristal: 7,6% y 737.000

Cuatro

First Dates: 7,9% y 828.000

El Blockbuster: Kingsman: Servicio secreto: 7,6% y 672.000

laSexta

laSexta Clave: 4,1% y 393.000

laSexta Columna: 6,3% y 667.000

Equipo de Investigación: 5,7% y 574.000 / 4,8% y 356.000

La 2

Cifras y letras: 4% y 409.00 / 6,6% y 701.000

Plano general: 3,4% y 367.000

Historia de nuestro cine: 3% y 242.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6% y 221.000 / 9,6% y 201.000

La 1

Wills en acción 2: La Jungla 2: 7,8% y 367.000

Cine: El crucero de los sueños: Vancouver: 6% y 125.00p

Antena 3

La Voz: Grandes momentos: 6,6% y 223.000

Cuatro

Cine Cuatro: Gringo. Se busca vivo o muerto: 5% y 167.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,3% y 1.178.000

Y Ahora Sonsoles: 9,9% y 692.000

Pasapalabra: 20,1% y 1.673.000

La 1

Directo al grano: 12,2% y 966.000

Valle Salvaje: 13,1% y 910.000

La promesa: 14% y 949.000

Malas lenguas: 12,1% y 880.000

Aquí la tierra: 14,1% y 1.224.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 673.000

El diario de Jorge: 9,1 y 622.000

Agárrate al sillón: 8,2% y 700.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 478.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,7% y 319.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 411.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 389.000

La 2

Saber y ganar: 1,4% y 117.000 / 5,8% y 502.000

Grandes Documentales: 3,2% y 246.000

Malas lenguas: 6% y 408.000

Espacios increíbles: 2% y 144.000

Grandes diseños revisitados: 1,8% y 159.000

MAÑANA

La 1

La Hora de La 1: 21% y 396.000

Mañaneros 360: 17,7% y 535.000 / 12,8% y 960.000

Antena 3

Espejo Público: 12,2% y 310.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 793.000

La ruleta de la suerte: 21,4% y 1.475.000

laSexta

Aruser@s: 12,7% y 165.000 / 14,2% y 309.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 284.000

Telecinco

La mirada crítica: 11% y 177.000

El programa de Ana Rosa: 12,5% y 317.000

Vamos a ver: 9,4% y 574.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,5% y 7.000 / 2,1% y 37.000 / 3,1% y 70.000

En boca de todos: 6,2% y 190.000

La 2

La pirámide: 1,2% y 70.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.056.000

Telediario 1: 17,8% y 1.592.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 816.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 666.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 444.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,6% y 1.884.000

Telediario 2: 13,5% y 1.364.000

Informativos Telecinco 21H: 8,1% y 824.000

laSexta Noticias 20H: 6,9% y 548.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 386.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,4%), Telecinco (9,6%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (13,2%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,5%), laSexta (6%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

