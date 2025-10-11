RTVE prepara 'Ordena tu vida', un programa con Inés Hernand y que ayudará a familias a dejar atrás el caos y redescubrir su hogar

La presentadora Inés Hernand se hará cargo de un nuevo programa en RTVE titulado 'Ordena tu vida', una adaptación española del formato británico 'Sort Your Life Out', que en el Reino Unido ya suma seis temporadas de emisión.

Este proyecto tiene como objetivo acompañar a familias en la transformación de sus hogares: ayudándolas a desprenderse de objetos acumulados, reorganizar espacios y convertir zonas caóticas en ambientes más funcionales, ordenados y agradables.

En cada capítulo, los participantes trasladarán todas sus pertenencias a un trastero y reflexionarán sobre qué conservar y qué dejar ir, bajo la guía y los consejos de Hernand.

La producción está a cargo de RTVE en colaboración con Lavinia Audiovisual. El formato original, propiedad de All3Media International y creado por Optomen, ha sido adaptado en numerosos países con buen recibimiento.

La versión española combinará elementos emocionales, renovaciones ligeras, limpieza profunda y estrategias creativas de almacenamiento para mostrar cómo el orden puede mejorar el día a día