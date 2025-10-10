Ya no son amiguis
Sonia Monroy rompe su amistad con Yola Berrocal en directo y la despide como representante: “Me ha traicionado”
La actriz sorprendió en el plató de ‘Supervivientes All Stars’ al anunciar que ya no trabaja con su representante ni mantiene relación con ella tras sentirse decepcionada.
Sonia Monroy protagonizó uno de los momentos más inesperados de la última gala de ‘Supervivientes All Stars’. Tras su expulsión el pasado jueves, la actriz acudió al plató del programa y dejó al público y a Jorge Javier Vázquez sin palabras al revelar en directo que ha roto su amistad y su relación profesional con Yola Berrocal, quien además había sido su representante durante los últimos años.
El anuncio llegó de forma espontánea, cuando el presentador la halagó por su vestido rojo. Entre risas, Sonia respondió lanzando la bomba: “Yola ya no es mi manager”. Jorge Javier, en tono irónico, bromeó con la situación aludiendo al mono de peluche “Malaje”, que Yola había llevado al plató mientras Sonia se encontraba concursando en Honduras: “Yo sabía que te iba a cabrear que Yola tuviera a Malaje”.
Sin embargo, la actriz confirmó que el distanciamiento no era una simple broma. “Han pasado cosas. Solo digo que Yola ya no es mi manager porque me ha traicionado, no me ha hecho gracia el mono ni otras cosas”, afirmó visiblemente afectada. “La verdad es que es muy triste. El martes no me enteré, pero luego han pasado cosas… Ya lo contaré, porque no quiero llorar”, añadió, dejando claro que el motivo de su ruptura va más allá de un simple malentendido.
Cuando el presentador le preguntó si estaba obligada a acudir al programa ‘¡De Viernes!’ para explicar su versión de los hechos, Monroy fue tajante: “Nadie me obliga a nada”. Confirmó así que esta misma noche se sentará en el plató del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, donde contará todos los detalles de su enfrentamiento con Yola Berrocal, con quien mantenía una amistad de casi cuarenta años.
“Es muy doloroso pelearte con tu hermana”, reconoció Sonia entre la emoción y la tensión, dejando entrever que la ruptura con Yola no solo afecta a su relación laboral, sino también a un vínculo personal que parecía inquebrantable.
