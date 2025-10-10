Miguel Lago defiende a Raquel Sánchez Silva ante las palabras de la familia Biondo: “A ver si acaba este acoso y esta mierda”

Miguel Lago ha salido en defensa de su amiga Raquel Sánchez Silva tras el reciente auto de la Audiencia Provincial de Madrid que, aunque reconoce que existen “indicios” de que la muerte de Mario Biondo podría no haber sido un suicidio, descarta reabrir la causa y exculpa por completo a la presentadora de cualquier implicación.

El colaborador intervino este jueves en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’, donde expresó su apoyo a Sánchez Silva y condenó el acoso mediático que ha sufrido durante los últimos años. “Diez años de silencio, diez años de dignidad, diez años además de tener una nueva familia, de ser una madre increíble, una magnífica compañera y una gran amiga. A ver si acaba ya el acoso y la mierda contra Raquel Sánchez Silva”, declaró visiblemente emocionado.

Las palabras de Lago llegan después de que la familia de Biondo haya reiterado su intención de seguir reclamando justicia ante instancias superiores, asegurando que persisten “incoherencias y posibles falsedades” en las declaraciones de Raquel Sánchez Silva. Sin embargo, la Audiencia madrileña ha considerado la causa “cosa juzgada” y da por cerrada definitivamente la vía penal contra la presentadora.

Cabe recordar que el vínculo entre Miguel Lago y Raquel Sánchez Silva se remonta a su etapa como compañeros en ‘Tu cara me suena’, programa de Antena 3 en el que coincidieron y forjaron una amistad que el humorista mantiene hasta hoy.