Shakira arrasa en la industria de la belleza: su marca 'isima' conquista premios y récords de ventas en tiempo récord

La marca de belleza creada por Shakira, isima, continúa su ascenso meteórico en la industria. Desde su lanzamiento oficial el pasado 16 de junio en isima.com, disponible para casi 30 países, la firma ha acumulado cuatro importantes reconocimientos, incluido el prestigioso premio Allure Best of Beauty 2025, considerado el galardón más relevante del sector.

Este jueves, la cantante anunció que isima ha sido incluida en la lista NB100 de NewBeauty, que distingue a las 100 marcas más inspiradoras e innovadoras del año. La publicación destacó que “isima combina la herencia cultural con la innovación clínica para ofrecer un cuidado capilar que realmente funciona para todos”, subrayando el enfoque inclusivo y científico de la marca.

En poco más de tres meses, isima ha logrado el reconocimiento de grandes medios especializados. Su Súperbomba Triple Repair Peptide Mask fue elegida ganadora en la categoría de mascarillas capilares por Allure, gracias a su fórmula capaz de reparar daños profundos y restaurar la salud del cabello. También recibió el galardón Harper’s BAZAAR Beauty Icon, que destacó su tecnología avanzada de péptidos, y el premio Oprah Beauty O-wards, donde el producto Curls Don’t Lie Curl Perfector fue seleccionado como la mejor crema para rizos del año.

El éxito comercial ha acompañado al reconocimiento crítico. Desde su llegada a las tiendas Ulta Beauty en Estados Unidos el 6 de julio, isima se convirtió en la marca de cuidado capilar número uno del minorista y la tercera más vendida en general. En agosto, la expansión alcanzó México, con presencia en las tiendas Ulta Beauty de Antara (Ciudad de México) y Galerías Metepec (Toluca), además de su venta en ulta.com.mx.

La proyección internacional de la marca continúa creciendo. En los próximos meses, isima llegará a tiendas físicas en Reino Unido, Chile, Colombia y Perú, y ya se negocian acuerdos con grandes distribuidores globales para consolidar su presencia en nuevos mercados. En apenas un trimestre, Shakira ha convertido su proyecto capilar en una de las marcas más influyentes del sector de la belleza a nivel mundial.