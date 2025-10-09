Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno muy pronto

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

La serie retomará su temporada 14 casi dos años después de emitir el primer capítulo de esa tanda.

'La que se avecina'

'La que se avecina' / Mediaset

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'La que se avecina' vuelve muy pronto a Telecinco para retomar su temporada 14. Los vecinos más alocados volverán a la televisión en abierto casi dos años después del último episodio que estrenó Mediaset.

Fue en noviembre de 2023 cuando Telecinco emitió el primer capítulo de la temporada 14, que ahora retoma con una promo donde los personajes de Amador Rivas y Agustín Gordillo reciben un diagnóstico nada agradable: "Tu cráneo está lleno principalmente de líquido cefalorraquídeo. Le falta más o menos el 90% del cerebro normal", comenta el doctor.

La escena continúa con Amador preocupado: "Entonces, ¿qué tengo ahí dentro?", su amigo, el personaje que interpreta Carlos Areces le indica que mueva la cabeza para comprobar si le pasa "como cuando te entra agua en la piscina". La pieza termina con la voz en off anunciado: "La que se avecina, muy pronto en Telecinco".

La temporada 15, disponible en Amazon

Mientras tanto, en Amazon Prime Vídeo está disponible la temporada 15 de la serie desde hace un año y la temporada 16 ha finalizado su rodaje este rodaje. Para esta última tanda, la serie afronta un importante cambio con la reducción de la duración de sus episodios a la mitad. Así, la comedia de los hermanos Caballero tendrá capítulos de 35-50 minutos de duración y no de 80, como ha acostumbrado desde sus inicios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “Me duele dejarlo, pero la montaña ya no es la misma”: habla el último pastor del parque de La Mola
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. Los herederos podrán pagar el Impuesto de Sucesiones con el dinero del fallecido: cómo hacerlo según la ley
  4. El Barça anuncia que recibirá al Girona en Montjuïc y que reabrirá el Camp Nou cuando pueda acoger 45.000 espectadores
  5. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  6. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Transportes adjudica por 7 millones de euros la construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Rodalies de Montcada-Bifurcació

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

'La que se avecina' ya anuncia nuevos episodios en Telecinco casi dos años después de estrenar el último

¿Por qué las mujeres nacidas en los 60 y 70 consumen más ultraprocesados? Un estudio lo revela

¿Por qué las mujeres nacidas en los 60 y 70 consumen más ultraprocesados? Un estudio lo revela

El Premio Nobel del Literatura László Krasznahorkai en siete libros

El Premio Nobel del Literatura László Krasznahorkai en siete libros

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

DIRECTO Guerra de Ucrania | Última hora de las negociaciones y los enfrentamientos

La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

La mitad de españoles menores de 30 años sufrió violencia en la infancia y la adolescencia

El precio del euríbor hoy, 9 de octubre: los tipos de interés repiten la misma caída que ayer

El precio del euríbor hoy, 9 de octubre: los tipos de interés repiten la misma caída que ayer

Marc Márquez, ya campeonísimo afronta su recuperación entre risas

Marc Márquez, ya campeonísimo afronta su recuperación entre risas

El Front Marítim de Barcelona, ante el aviso por lluvias torrenciales

El Front Marítim de Barcelona, ante el aviso por lluvias torrenciales