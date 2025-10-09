Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 08/10/2025

'Sin gluten' da la sorpresa y arrasa en su estreno y 'El Hormiguero' recupera el liderazgo frente a 'La revuelta'

'Juego de pelotas' y 'La agencia' siguen cayendo y la nueva temporada de 'Callejeros' se impone al cine de laSexta

'Sin gluten' da la sorpresa y arrasa en su estreno con un magnífico 17% y 1.214.000 espectadores en sus dos primeros episodios. La serie protagonizada por Diego Martín se hace con el liderazgo de la noche, dejando a gran distancia al resto de ofertas. Un dato que supone el mejor estreno de una serie de comedia en RTVE en los últimos 10 años y que demuestra el buen momento por el que pasa La 1, a la que últimamente todo le sale a pedir de boca.

Antes, 'El Hormiguero' se recupera y vuelve a ganar la batalla del access a 'La revuelta'. El programa de Pablo Motos lidera con un gran 15,7% y 1.832.000 seguidores, pero no afecta al de Broncano que se mantiene por encima de la media de La 1 con un 14,2% y 1.657.000 televidentes.

Por su parte, 'Juego de pelotas' no frena su caída, pero aguanta aún en el doble dígito al firmar anoche un 10,1% y 678.000 fieles. La tercera posición es para 'La agencia', que tampoco deja de perder seguimiento y se conforma con un 7,6% y 547.000 apoyos.

Por último, el estreno de la nueva temporada de 'Callejeros' cumple en Cuatro, logrando un buen 6,6% y 497.000 espectadores frente al 4,1% que obtiene el cine de laSexta.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 14,2% y 1.657.000

Sin gluten: 17% y 1.214.000

Antena 3

El Hormiguero: 15,7% y 1.832.000

Juego de pelotas 10,1% y 678.000

Telecinco

Supervivientes All Stars: Última hora: 7,9% y 903.000

La agencia: 7,6% y 547.000

Cuatro

First Dates: 6,1% y 685.000 / 7,8% y 916.000

Callejeros: 6,6% y 497.000

laSexta

laSexta Clave: 4,6% y 480.000

El Intermedio: 7% y 822.000

El Taquillazo: 4,1% y 301.000

La 2

Cifras y letras: 4,3 y 358.000 / 6,9% y 807.000

En primicia: 2,9% y 343.000 / 2,7% y 252.000

Documentos TV: 1,4% y 85.000

LATE NIGHT

La 1

Somos cine: Mamá no enredes: 9,9% y 281.000

Antena 3

Juego de pelotas: 7,1% y 196.000

Telecinco

La agencia: 6,1% y 208.000

Cuatro

Callejeros: 7,2% y 228.00

El Desmarque: 2,8% y 45.000

laSexta

Cine: Lo contrario al amor: 3,2% y 82.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14% y 1.157.000

Y Ahora Sonsoles: 10,5% y 735.000

Pasapalabra: 21,2% y 1.853.000

La 1

Directo al grano: 11% y 872.000

Valle Salvaje: 12,4% y 856.000

La promesa: 13,3% y 905.000

Malas lenguas: 11,3% y 847.000

Aquí la tierra: 13,2% y 1.226.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,4% y 718.000

El diario de Jorge: 10,5% y 721.000

Agárrate al sillón: 8,1% y 729.000

laSexta

Zapeando: 6,1% y 497.000

Más Vale Tarde: 5,8% y 402.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 476.000

Lo sabe, no lo sabe: 4,9% y 337.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 173.000 / 6,2% y 541.000

Grandes Documentales: 3,6% y 282.000

Malas lenguas: 6,3% y 434.000

Espacios increíbles: 1,9% y 143.000

Grandes diseños: 2,1% y 194.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,1% y 283.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 18,6% y 833.000

La ruleta de la suerte: 22,1% y 1.534.000

La 1

La Hora de La 1: 20,2% y 353.000

Mañaneros 360: 16,1% y 455.000 / 11,8% y 913.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,9% y 154.000

El programa de AR: 12,4% y 288.000

Vamos a ver: 9% y 549.000

laSexta

Aruser@s: 13,7% y 184.000 / 14,9% y 293.000

Al Rojo Vivo: 8,7% y 290.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,1% y 16.000 / 1,9% y 33.000 / 2% y 40.000

En boca de todos: 6,5% y 186.000

La 2

La pirámide: 1,3% y 77.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,9% y 1.939.000

Telediario 1: 14,6% y 1.295.000

Informativos Telecinco 15H: 10,3% y 908.000

laSexta Noticias 14H: 9,5% y 735.000

Noticias Cuatro 1: 7,2% y 483.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,4% y 1.981.000

Telediario 2: 13,6% y 1.462.000

Informativos Telecinco 21H: 7,7% y 846.000

laSexta Noticias 20H: 6,1% y 508.000

Noticias Cuatro 2: 5,2% y 432.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (13,7%), Telecinco (8,7%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,1%), Telecinco (9,5%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).

