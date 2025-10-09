Charly, el marido de Lydia Lozano, en un momento delicado de salud

Lydia Lozano atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. La periodista será una de las protagonistas de la nueva entrega de ‘¡De Viernes!’, donde ofrecerá en directo la última hora sobre el estado de salud de su marido, Charly, que se encuentra en una situación crítica. La colaboradora compartirá con el público cómo está viviendo este difícil episodio, sin desvelar exactamente qué le ocurre a su esposo.

El programa también contará con la presencia de Carlo Costanzia Jr., que regresará al plató tras la repercusión de su Scoop de la semana pasada. El actor responderá a las críticas recibidas y abordará las polémicas derivadas de las memorias de su madre. Además, conversará cara a cara con Terelu Campos para aclarar los rumores sobre la supuesta tensión entre la colaboradora y Mar Flores, y dará su opinión sobre las imágenes publicadas en una revista junto a Alejandra Rubio y el bebé de ambos.

Otra de las protagonistas será Sonia Monroy, cuarta expulsada de ‘Supervivientes All Stars’. La actriz se enfrentará por primera vez en directo a Yola Berrocal, después de poner fin a una amistad de cuatro décadas. Monroy explicará por qué se sintió “decepcionada y traicionada” por el papel que su amiga desempeñó como defensora durante el reality.

Oriana Marzoli también se sumará al programa para comentar la sorprendente boda de su expareja, Tony Spina, con Marta Peñate, celebrada dentro de ‘Supervivientes All Stars’. La colaboradora analizará si cree en la autenticidad de este enlace y recordará algunos de los momentos más tensos de su historia con ambos.

Para cerrar la noche, ‘¡De Viernes!’ ofrecerá imágenes inéditas del reality con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Oriana Marzoli y José Antonio León. Una entrega que promete combinar emoción, enfrentamientos y confesiones en una de las emisiones más esperadas de la temporada.