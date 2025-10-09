YOTELE en la rueda de prensa
Presentación del Benidorm Fest 2025: lista completa de los 18 concursantes
TVE está presentando en la tarde de este jueves a los nuevos participantes de su certamen musical.
La nueva edición del Benidorm Fest ya calienta motores en TVE. El certamen musical, concebido como evento de preselección del Festival de Eurovisión, apuesta este año por la variedad de perfiles y voces: Asha, Atyat, Dani J, el dúo compuesto por Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, el grupo de rock Kitai, Ku Minerva y el regreso de Luna Ki (tras ser descartada en la primera edición por usar autotune), sin los primeros nombres que se han hecho oficiales para esta quinta edición.
El dúo formado por María León y Julia Medina, Àlvaro Mayo ('OT'), Mikel Herzog ('Tu cara me suena'), Miranda! & Bailamamá, Rosalinda Galán, el grupo The quinquis y la candidatura formada por Tony Grox y Lucycalys, son los nombres que completan los participantes de esta quinta edición, que se han hecho oficiales en la presentación que se está desarrollando en la tarde de este jueves en el estudio 6 de RTVE en Prado del Rey (Madrid), a la que está asistiendo YOTELE. EN ELABORACIÓN.
