Un mítico participante de 'La isla de las tentaciones' reaparece en el casting de la nueva edición, pero ahora como tentador

Cinco años después de su paso por 'La isla de las tentaciones', Ismael Nicolás ha regresado al lugar donde comenzó todo. El que fuera uno de los protagonistas más recordados de la primera edición del reality, emitida en 2020, ha reaparecido durante el casting abierto de la novena temporada, una convocatoria histórica en la que por primera vez cualquier persona podía optar a participar en el formato de Mediaset.

“Menudos recuerdos, volver al casting de 'La isla de las tentaciones'”, comentó el alicantino entre sonrisas al reencontrarse con el equipo del programa. Aquel joven que vivió una de las rupturas más mediáticas del formato —tras descubrir la infidelidad de su pareja, Andrea Gasca, en una hoguera que hizo historia televisiva— ha regresado con una actitud completamente distinta. “La primera edición para mí acarreó mucho sufrimiento y mucho dolor, pero ahora lo vivo con otro enfoque. Tengo muchas ganas de disfrutar, de soltarme y divertirme”, confesó ante las cámaras.

Durante las pruebas, Ismael se convirtió casi sin querer en un mentor improvisado para los nuevos aspirantes, compartiendo su experiencia con naturalidad: “Te diría que seas tú, que te dejes llevar, que fluyas y te diviertas”, aconsejó a varios de los candidatos que sueñan con entrar en la villa dominicana. Su presencia no pasó desapercibida, y aunque Mediaset todavía no ha confirmado si ha superado el proceso, su nombre suena con fuerza como posible “soltero VIP” de la próxima edición.

Lejos de esquivar la posibilidad, el propio Ismael reconoce que le encantaría vivir la experiencia desde el otro lado de la hoguera: “Eso para mí no es un problema, es una bendición. El problema lo van a tener los chicos cuando me vean aparecer por allí, porque creo que nadie se lo espera”, dijo entre risas.

El casting de esta novena temporada ha batido récords con más de 2.000 parejas y 500 solteros entrevistados presencialmente. Cuarzo Producciones (Banijay Iberia) busca así renovar el formato con rostros nuevos, dinámicas actualizadas y una conexión más directa con el público joven. Desde su estreno en 2020, 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en un fenómeno social y televisivo, y todo apunta a que su regreso traerá consigo grandes sorpresas. Quizás, incluso, el reencuentro con uno de los nombres que lo empezó todo.