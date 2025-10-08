El duelo de Cristina Villanueva con Ferreras y el salto de las 'Mamarazzis' a la televisión: toda la programación de La 2Cat al detalle

La 2Cat será una realidad desde el próximo lunes 13 de octubre. El canal, que viene a ser una reconvención de La 2, con un 70% del contenido en catalán, ha desgranado toda su parrilla diaria a partir de la próxima semana, destacando el duelo entre Cristina Villanueva con Ferreras y el salto de 'Las Mamarazzis' a la televisión.

"Estrenamos La 2Cat con una programación en catalán que doblará la oferta que había hace ahora un año", destacó Oriol Niols, director de la cadena durante la presentación en el día de ayer. "Es un compromiso de RTVE con el plurilingüismo", añadió José Pablo López en referencia a la nueva apuesta.

La programación de La 2Cat, al completo

Desde el próximo lunes, La2Cat comenzará su oferta informativa con el estreno de la sexta temporada de 'Cafè d'idees', el programa de Gemma Nierga. Justo después, Cristina Villanueva cogerá el testigo con 'El segon cafè tras abandonar los informativos de laSexta después de casi 20 años. Ahora, se enfrentará de lleno con Ferreras, director de la segunda cadena de Atresmedia y presentador de 'Al Rojo vivo'. Y en torno a las 13:00 horas, la actualidad seguirá presente en 'L'informatiu migdia'.

Por la tarde, la programación promete ser más distendida con 'Saber y ganar', 'L'altaveu' y la versión en catalán de 'Aquí la terra'. Al término del día, Rubén Urdiales presentará 'L'informatiu vespre'.

La programación nocturna también traerá sorpresas con el gran salto a la televisión de 'Las Mamarazzis'. Laura Fa y Lorena Vázquez comentarán toda la actualidad del corazón con una versión 'Pop&Cor' de su mítico podcast. Además, Xavi Bundó comentaba 'Los archivos del NO-DO' en 'L'any que vas néixer'.

Las entrevistas también tendrán cabida en el canal con 'Una tarda amb...', presentado por Candela Peña y 'Pla Seqüència' con Jordi Basté en un formato de entrevistas sin montajes ni cortes.

Por último, el deporte también tendrá su lugar en La 2Cat, que ofrecerá la narración en catalán de los partidos de las selecciones absolutas de fútbol de España que retransmita TVE.