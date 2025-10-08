Gonzalo Miró estalla en directo contra Carlos Mazón por la gestión de la DANA: “No sabemos si estaba despierto o dormido”

El periodista y presentador Gonzalo Miró volvió a mostrar su lado más crítico en 'Directo al grano', el programa vespertino de La 1 en RTVE. Durante la emisión de este martes 7 de octubre, Miró abordó la polémica por la filtración de un nuevo vídeo sobre “la gran mentira de la DANA”, y arremetió duramente contra Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, por lo que considera una falta de transparencia en la gestión del desastre que sacudió la comunidad hace un año.

“A pesar de todos los esfuerzos de la Generalitat porque no se conozca la verdad, hay algunas cosas que sí podemos ir sabiendo”, comenzó diciendo el presentador, que repasó los episodios aún sin aclarar sobre la respuesta institucional a la DANA más devastadora de las últimas décadas. Con un tono más combativo que de costumbre, Miró subrayó que “todavía hay demasiadas preguntas sin respuesta”.

El comunicador se refirió también a uno de los episodios más polémicos: la comida del presidente valenciano con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, el mismo día de la tragedia. “De momento, no sabemos qué pasó en esa comida tan larga de Carlos Mazón, no sabemos si estaba despierto o estaba dormido, si tenía los pantalones puestos o quitados, cuál era su tasa de alcohol en sangre... eso todavía no lo sabemos”, ironizó Miró, visiblemente molesto por la falta de explicaciones oficiales.

En su repaso por los hechos, también señaló la responsabilidad de Salomé Pradas, consellera de Medio Ambiente, asegurando que “ya a las 12:30 horas podía intuir lo que iba a ocurrir y decidió no llamar a nadie”. El presentador denunció el retraso en el envío de la primera alerta a los móviles de la población: “Casi ocho horas tardaron en mandar un mensaje”, recalcó, insistiendo en que “se están poniendo muchas trabas para que la investigación llegue a buen puerto y se sepa realmente qué pasó”.

Para cerrar su intervención, Miró elevó el tono y lanzó su acusación más dura: “Carlos Mazón y su cara de cemento armado, porque no se puede tener más rostro, resulta que cree que los vídeos que están saliendo le favorecen y que le ayudan en su argumento. Lo único que se está demostrando es que ha mentido”. Y añadió, mirando a cámara: “Quedan días para que se cumpla un año de aquel dramático día. No solo no ha depurado responsabilidades, sino que no ha dejado de mentir”.