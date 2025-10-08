Nuevo programa
Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer y le encarga la presentación de 'Una fiesta de muerte'
El juez de 'Tu cara me suena' presentará 'Una fiesta de muerte' tras haber grabado 'Congelados'
Atresmedia refuerza su confianza en Àngel Llàcer, que presentará 'Una fiesta de muerte', un 'Cluedo' con famosos. El formato, adaptación de 'A party to die for', ha comenzado sus grabaciones.
Se trata del segundo programa que presentará el juez de 'Tu cara me suena', que hace unos meses se confirmó que se encargaría de conducir 'Congelados', la adaptación del programa japonés 'Freeze'.
Cada programa la compondrán siete celebrities que acudirán a una fiesta exclusiva, pero, al llegar, uno de ellos aparece "asesinado" por un misterioso famoso culpable. A partir de ese momento, los demás invitados deberán convertirse en auténticos detectives. Competirán en retos individuales y por equipos, investigarán escenas del crimen y descifrarán pistas ocultas hasta llegar a la revelación de la identidad del asesino. Solo uno será proclamado vencedor como el mejor investigador de la noche.
'Una fiesta de muerte' es la adaptación del formato internacional 'A party to die for', un game show originario de Países Bajos y que ha conseguido grandes audiencias en Francia. En España, la producción correrá a cargo de ITV Studios Iberia.
