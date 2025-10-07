Gala 3
'OT 2025' decidió a su segundo expulsado en su "mejor gala hasta el momento"
Juanjo Bona fue el invitado del programa para presentar su single 'Últimamente'
Anoche, la gala 3 de 'OT 2025' decidió a su nuevo expulsado, que resultó ser Salma de Diego tras obtener únicamente el apoyo del 42 % de los votos, frente al 58 % que respaldó a Max, quien continúa en el concurso.
La velada arrancó con la actuación invitada de Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, quien interpretó su tema “Últimamente” fuera de competición. El grupo conjunto dio paso a las actuaciones individuales, donde todos los participantes se jugaron su permanencia frente al jurado y al público.
Tras cerrarse votaciones, se anunció la expulsión: Salma fue la segunda eliminada de la edición. A continuación, Miriam Rodríguez irrumpió en escena para revelar al favorito de la semana. Entre los más votados —Lucía, Crespo y Téyou—, Lucía fue salvada con el 33 % de los apoyos.
Por último, jurado dio luz verde a Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz para cruzar la pasarela sin riesgo de nominación, gracias a sus actuaciones destacadas. Quedaron en duda Tinho, Laura, Carlos y Max. El primero fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros se decantaron mayoritariamente por Max.
