Torito acabó con la paciencia de Alejo Sauras en 'MasterChef Celebrity' en una gala con repesca y una sentida expulsión

En la sexta gala de 'MasterChef Celebrity 10', el actor y humorista David Amor tuvo que despedirse del programa, luego de una prueba decisiva en la que no logró convencer al jurado con un ceviche.

La noche empezó con el tradicional juego del “tragabolas humano”, donde los participantes en parejas recogían bolas que se transformaron en ingredientes para cocinar. Bajo la mirada de Flo y Boris Izaguirre, Valeria Ros retó a Mariló Montero por el pin de inmunidad: finalmente, Valeria logró llevárselo.

Luego vino una prueba para adjudicar el codiciado pin dorado, un elemento que garantiza inmunidad sin posibilidad de ser arrebatado. Valeria, Juanjo y Torito fueron los aspirantes a competir por él, y para sorpresa de todos, se les unió Gabriela (ganadora de MasterChef 13) en el desafío.

En repesca, varios exconcursantes regresaron con la ilusión de recuperar su sitio: Necko, Soraya, Charo, Valeria Vegas, Jorge Luengo y Masi se enfrentaron en una prueba para demostrar que merecían volver. Soraya fue quien finalmente derrotó a sus rivales con un plato de remolacha con salsa de caviar, asegurándose un reingreso al concurso.

Durante la prueba de exteriores, los equipos trabajaron bajo presión. El equipo liderado por Alejo fue el perdedor, lo que lo situó en riesgo junto con otros participantes. En la posterior eliminación compitieron Alejo, David Amor, Miguel Torres y Torito. Tras la evaluación del jurado —Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera— se determinó la expulsión de David Amor.

En su despedida, el jurado elogió su actitud y compañerismo. El propio David expresó su gratitud por cada momento vivido en el programa y aseguró que se lleva amigos. Además, su emotiva salida incluyó un beso despedida por parte de Mariló Montero, que dejó un momento de gran carga emocional entre los concursantes.