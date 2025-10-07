Fallece Joaquín Amérigo Segura, referente del periodismo deportivo andaluz, a los 61 años

El periodismo andaluz está de luto tras conocerse la repentina muerte de Joaquín Amérigo Segura, uno de los nombres más reconocidos y queridos de la información deportiva en Andalucía. El periodista almeriense falleció en la noche del lunes 6 de octubre a los 61 años, apenas unas horas después de haber grabado su programa para Canal Sur Radio, 'La Jugada', donde ejercía como conductor.

Nacido en Sorbas (Almería) en 1963, Amérigo fue durante décadas una figura clave de la comunicación deportiva en la región, siempre vinculado a los medios públicos y a su tierra. Según han informado medios locales, el periodista se sintió indispuesto durante la tarde del lunes y, pese a la rápida intervención de los servicios sanitarios, no pudo hacerse nada por salvar su vida.

De carácter afable, apasionado del deporte y del periodismo honesto, sus compañeros lo definen como un profesional íntegro, comprometido y siempre generoso con quienes compartieron micrófono o redacción con él. En su amplia trayectoria, colaboró en La Voz de Almería, La Crónica y la antigua Cadena Rato, además de participar en numerosos proyectos informativos y literarios. Fue coautor del libro 'Almería. Emery: de la A a la Y', junto al periodista Txabi Ferrero, una obra que repasaba la trayectoria de Unai Emery y la historia reciente del fútbol almeriense.

Su inesperado fallecimiento ha provocado una profunda conmoción entre compañeros, oyentes y profesionales del sector, que han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y reconocimiento.