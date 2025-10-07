David Cantero se somete a una cirugía y celebra el resultado: “Me ha cambiado la vida”

El periodista y presentador David Cantero, de 64 años, ha decidido despedirse definitivamente de sus gafas. El actual conductor del magacín vespertino de Radio Nacional de España se ha sometido a una cirugía de vista cansada, también conocida como presbicia, en la clínica Oftalvist, una intervención que —según sus propias palabras— le ha supuesto un cambio radical en su día a día.

“Decidí operarme de presbicia y ha sido algo fantástico, algo que me ha cambiado la vista y la vida. Ya no necesito gafas para nada y mi visión ha mejorado de forma extraordinaria, he rejuvenecido”, ha explicado el periodista, que asegura estar sorprendido por la sencillez y efectividad del procedimiento.

La intervención se ha realizado con la última tecnología láser de femtosegundo, una técnica avanzada que permite implantar una lente intraocular con máxima precisión y seguridad, asegurando un centrado perfecto y una visión más nítida. “Es una operación con la tecnología más puntera, a la vez sencilla, sin molestias destacables y con un resultado impresionante”, resume Cantero.

El presentador, que durante años ha sido uno de los rostros más reconocibles de los informativos de Telecinco antes de incorporarse a RNE, reconoce que llevaba tiempo valorando la posibilidad de operarse, pero que la confianza en el equipo médico fue decisiva.

Con esta intervención, Cantero se suma a la lista de personalidades del ámbito mediático que optan por la cirugía refractiva para mejorar su calidad de vida, en un momento en el que los avances tecnológicos en oftalmología permiten resultados cada vez más precisos, seguros y personalizados.