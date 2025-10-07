Salud
David Cantero se somete a una cirugía y celebra el resultado: “Me ha cambiado la vida”
El periodista y presentador de RNE ha confiado en la clínica Oftalvist para operarse de presbicia con tecnología láser de última generación.
El periodista y presentador David Cantero, de 64 años, ha decidido despedirse definitivamente de sus gafas. El actual conductor del magacín vespertino de Radio Nacional de España se ha sometido a una cirugía de vista cansada, también conocida como presbicia, en la clínica Oftalvist, una intervención que —según sus propias palabras— le ha supuesto un cambio radical en su día a día.
“Decidí operarme de presbicia y ha sido algo fantástico, algo que me ha cambiado la vista y la vida. Ya no necesito gafas para nada y mi visión ha mejorado de forma extraordinaria, he rejuvenecido”, ha explicado el periodista, que asegura estar sorprendido por la sencillez y efectividad del procedimiento.
La intervención se ha realizado con la última tecnología láser de femtosegundo, una técnica avanzada que permite implantar una lente intraocular con máxima precisión y seguridad, asegurando un centrado perfecto y una visión más nítida. “Es una operación con la tecnología más puntera, a la vez sencilla, sin molestias destacables y con un resultado impresionante”, resume Cantero.
El presentador, que durante años ha sido uno de los rostros más reconocibles de los informativos de Telecinco antes de incorporarse a RNE, reconoce que llevaba tiempo valorando la posibilidad de operarse, pero que la confianza en el equipo médico fue decisiva.
Con esta intervención, Cantero se suma a la lista de personalidades del ámbito mediático que optan por la cirugía refractiva para mejorar su calidad de vida, en un momento en el que los avances tecnológicos en oftalmología permiten resultados cada vez más precisos, seguros y personalizados.
- El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: 'El camión que llega hoy está vendido mañana
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida
- ¿Dónde es fiesta el 13 de octubre? Estas cinco comunidades trasladan el día libre al lunes
- La Fiscalía cerca a las ZBE ante 'una gran cantidad de incumplimientos' por parte de ayuntamientos
- Los trabajadores que renuncian a su empleo se duplican en la última década y este año se superarán los tres millones
- Ada Colau y Jordi Coronas aterrizan en Barcelona y una veintena de activistas españoles llegan a Barajas
- El centro comercial Gran Via 2 sale a la venta en el marco de una operación de 1.600 millones