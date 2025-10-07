Colaboraciones
Aitana responde contundentemente al ofrecimiento de Juanes de cantar con él en Madrid
El artista colombiano actuará el 1 de marzo de 2026 en el Movistar Arena y ya ha confirmado sobre el escenario a la cantante española.
Juanes volverá a España en 2026 con una cita muy especial: un gran concierto en el Movistar Arena de Madrid el próximo 1 de marzo, cuyas entradas ya están a la venta. El cantante colombiano anunció el evento a través de sus redes sociales, donde expresó su ilusión por regresar a un país al que le une una estrecha relación: dijo estar “muy emocionado por regresar a tus calles, a tu gente, a tu comida y a celebrar con ustedes una noche tan especial”, y añadió un cariñoso “los amo, no veo la hora de verles en nuestro concierto”, conquistando una vez más a su público español.
Entre quienes reaccionaron a su anuncio se encontraba Aitana, que no dudó en mostrar su entusiasmo al escribir en el post del artista: “Quiero ir”. La respuesta de Juanes fue inmediata y dejó entrever lo que será una colaboración muy esperada: “Estás invitadísima. ¿Quieres cantar 'Fotografía' conmigo esa noche? ¡Sería un honor!”. La cantante catalana aceptó encantada la propuesta y confirmó que formará parte del espectáculo al responderle: “Me encantaría”.
De esta manera, Aitana será una de las invitadas especiales en el concierto de Juanes en Madrid, una cita que promete ser una de las más destacadas del próximo año. La invitación tiene además un componente nostálgico, ya que 'Fotografía', el tema que ambos interpretarán, se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas del colombiano desde su lanzamiento en 2002 junto a Nelly Furtado.
El concierto forma parte de la nueva gira europea de Juanes, que recorrerá varias ciudades del continente para presentar sus grandes éxitos y los temas de su más reciente trabajo discográfico. Con la confirmación de Aitana sobre el escenario, el espectáculo promete convertirse en una noche inolvidable para los seguidores de ambos artistas.
