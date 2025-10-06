Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Todo es mentira'

Risto Mejide se ríe de Koldo García después de entrevistar a su abogada: "Nos ha bloqueado"

El presentador dedicó un momento del programa de este lunes para comentar la reacción del exasesor de Ábalos tras la entrevista a su abogada

'Todo es mentira' entrevistó el pasado viernes a Letizia de la Hoz, abogada de Koldo García, para comentar el nuevo informe de la UCO que desvela nuevos datos sobre la presunta corrupción que ejercieron Ábalos y su asesor durante la etapa del socialista al frente del Ministerio de Transportes.

Durante la entrevista, Risto Mejide le preguntó por los términos —como “lechugas”, “soles” o “chistorras”— que, presuntamente, eran usados entre García y su exmujer, Patricia Úriz, para referirse a dinero negro. Según la investigación, “lechugas” representaba 100 €, “soles” 200 € y “chistorras” 500 €. De la Hoz respondió que esas palabras no eran claves sino que, según las conversaciones con su cliente, esas expresiones recibían “una interpretación esperpéntica”.

Pero esta tarde Risto se rió del exasesor de Ábalos también en su programa: "Por cierto, ha bloqueado a este programa", dijo además de añadirle un tono jocoso: "Yo creo que quería bloquear a su abogada y nos bloqueó a nosotros", destacó ante las risas del público.

