Audiencias 05/10/2025

'DCorazón' consigue máximo histórico en domingo, mientras 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' recupera el liderazgo del prime time

El reality de Telecinco vuelve a imponerse en la noche con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a la semana anterior.

‘D Corazón’ se convierte en la gran noticia del domingo televisivo al lograr su mejor dato histórico en este día de la semana con un 10,8% de cuota de pantalla. El espacio de La 1 consolida su buena racha en la franja matinal y confirma su fortaleza. También destaca el crecimiento de ‘¡Vaya fama!’ en Telecinco, que sube hasta un 7,1%, y el dominio de ‘La ruleta de la suerte’ en Antena 3, que arrasa un domingo más con un 16,4% de share.

Ya en la noche, ‘Supervivientes All Stars: Conexión Honduras’ recupera el liderazgo perdido hace una semana. El reality de Telecinco sube a lo más alto con un 13,3%, aunque cede dos décimas respecto a su anterior entrega. Le sigue ‘Una nueva vida’, que mejora medio punto y se coloca en un 11,4%, mientras que la película de La 1, ‘Toda la verdad’, baja al 10,6%.

Entre las segundas cadenas, ‘Salvados’ crece hasta un 6,1% con su entrega sobre Xosé Humberto Baena, y ‘Cuarto milenio’ firma un sólido 7,9%.

En la franja vespertina, el cine de La 1 anota un 11,4% y el ‘Multicine’ de Antena 3 se mantiene con un 11%, mientras que ‘Fiesta’ sube a un 9% en Telecinco.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Toda la verdad (2016)”: 1.163.000 (10,6%)

Cine “El consejero”: 489.000 (8,1%)

Antena 3

Una nueva vida: 858.000 (11,4%)

Telecinco

Supervivientes All Stars: Conexión Honduras: 997.000 (13,3%)

laSexta

Salvados: 731.000 (6,1%)

Salvados: 258.000 (2,7%)

Salvados: 114.000 (2,1%)

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 630.000 (5,3%)

Cuarto milenio: 715.000 (7,9%)

La 2

Imprescindibles: 200.000 (1,7%)

Versión española “La banda”: 236.000 (2,5%)

Versión española. Coloquio: 99.000 (1,5%)

LATE NIGHT

La 1

Cine 2 “El día de la bandera”: 139.000 (5,8%)

Antena 3

Una nueva vida: 137.000 (6,6%)

laSexta

Salvados: 62.000 (2,3%)

Cuatro

Cuarto milenio: 193.000 (6,6%)

La 2

Versión española: Última sesión “Sicarius, la noche y el silencio”: 45.000 (1,2%)

El camino del agua: 22.000 (1,2%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “La madre del novio”: 1.053.000 (11,4%)

Sesión de tarde 2 “Planes de boda”: 891.000 (10,3%)

Sesión de tarde 3 “Signora Volpe: Muerte de un fantasma”: 616.000 (7,2%)

Aquí la Tierra: 1.111.000 (11,3%)

Antena 3

Multicine “El milagro de Guery”: 1.011.000 (11%)

Multicine 2 “Secretos ocultos”: 725.000 (8,6%)

Multicine 3 “Cita para matar”: 645.000 (7,2%)

Telecinco

Fiesta: 799.000 (9%)

laSexta

La Roca: 324.000 (3,7%)

Cuatro

Home Cinema "El corredor del laberinto: La cura mortal": 538.000 (5,9%)

Home Cinema 2 "La gran fuga": 422.000 (5,1%)

La 2

Saber y ganar. Fin de semana: 318.000 (3,5%)

Grandes documentales: 210.000 (2,3%)

Planeta selva: 197.000 (2,2%)

Esto es España: 186.000 (2,2%)

Documentales de La 2: 288.000 (3,5%)

Beatus Ille: 351.000 (4,1%)

Ciberdelitos: 217.000 (2,4%)

Jane: La nueva generación: 177.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 77.000 (12%)

Viaje al centro de la tele: 326.000 (11,2%)

Viaje al centro de la tele: 355.000 (10,7%)

Viaje al centro de la tele: 381.000 (10,4%)

D Corazón: 655.000 (10,8%)

Antena 3

Pelopicopata: 13.000 (3,2%)

Emparejados: 50.000 (4,6%)

Emparejados: 152.000 (4,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 296.000 (7,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 583.000 (12,4%)

La ruleta de la suerte: 1.154.000 (16,4%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 75.000 (4,5%)

Got Talent España: 249.000 (7,8%)

¡Vaya fama!: 432.000 (7,1%)

laSexta

Equipo de investigación: 16.000 (2%)

Aruser@s weekend: 142.000 (7,2%)

Equipo de investigación: 204.000 (6,4%)

Equipo de investigación: 165.000 (4,8%)

Equipo de investigación: 244.000 (5,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 11.000 (1,7%)

¡Toma salami!: 18.000 (2,3%)

Volando voy: 62.000 (4,6%)

Volando voy: 261.000 (9,2%)

Viajeros Cuatro: 306.000 (9%)

Viajeros Cuatro: 390.000 (9,2%)

La 2

UNED: 5.000 (1%)

Antiguas civilizaciones: 23.000 (2,9%)

Los conciertos de La 2: 28.000 (2,4%)

Los conciertos de La 2: 31.000 (2%)

Medina: 39.000 (2,1%)

Buenas noticias TV: 47.000 (2,2%)

Shalom: 62.000 (2,7%)

Últimas preguntas: 98.000 (3,7%)

El día del señor: 236.000 (7,3%)

Pueblo de Dios: 119.000 (3,5%)

Saber vivir: 112.000 (3%)

Zoom tendencias: 91.000 (2,2%)

Flash moda: 61.000 (1,2%)

El escarabajo verde: 60.000 (0,9%)

¡Qué animal!: 52.000 (0,7%)

Saber y ganar: Fin de semana: 87.000 (1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.849.000 (20,5%)

Telediario 1: 1.202.000 (13,2%)

Informativos Telecinco 15h: 810.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 571.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 1: 477.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.489.000 (13,1%)

Telediario 2: 1.444.000 (12,5%)

Informativos Telecinco 21h: 993.000 (8,9%)

laSexta Noticias 20h: 687.000 (7,5%)

Noticias Cuatro 2: 575.000 (6,3%)

RANKING

Diario: Antena 3 (10,3%), La 1 (10,3%), Telecinco (9,2%), Cuatro (6,3%), laSexta (4,5%), La 2 (2,5%).

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (11,2%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (2,9%).

