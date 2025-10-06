El salto inesperado de Bob Pop: de colaborador de Buenafuente a ¿sucesor de Ada Colau?

Bob Pop ha sorprendido esta mañana con un salto inesperado en su carrera. El activista y guionista ha anunciado en 'Hoy por hoy', donde colabora habitualmente, que se presentará a los procesos internos de los Comuns para ser candidato a la alcaldía de Barcelona.

"A mí encantaría estar en una alcaldía con Ada. Pero si Ada no está, ¿por qué no voy yo y me presento?", ha planteado en el programa de la SER, añadiendo de manera contundente que se pondrá "en manos de los Comuns".

Conocido por su aguda mirada crítica y su paso por programas de Andreu Buenafuente, Bob Pop se ha convertido en una de las voces más reconocibles de la televisión y la cultura contemporánea, donde ha mezclado humor, reflexión y activismo. Su salto al terreno político añade ahora una nueva dimensión a una carrera marcada por la autenticidad y la ironía.

Roberto Enríquez (así es su nombre real) comenzó su andadura en televisión siendo colaborador de Anne Igartiburu en +Gente allá por el 2010. Aunque paso por el programa fue muy efímero, sus columnas y opiniones en prensa escrita y digital le valieron para ser años más tarde colaborador habitual de Andreu Buenafuente.

En 2014 se incorporó a 'En el aire' y dos años más tarde se convirtió en el subdirector y colaborador de 'Late Motiv'. Recientemente, Bob Pop ha colaborado en '59 segundos' y 'La familia de la tele', ambos en TVE, además de protagonizar 'Bob in translation' en TV3.

Además, Bob Pop ha participado en la serie 'Foodie Love' de HBO y fue creador y protagonista de su propia serie, 'Maricón perdido', que se emitió en TNT y recibió un Premio Ondas a la mejor serie de comedia.

A esta larga trayectoria hay que sumar su firme postura activista, siendo uno de los personajes que más se implica con los movimientos sociales, un aval que tratará de hacer valer para ser el próximo candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona.