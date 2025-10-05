Sara Escudero se rompe y toma una decisión que cambia por completo 'Bailando con las estrellas'

'Bailando con las estrellas' despidió anoche en su cuarta gala a un nuevo concursante tras la última expulsión de Pepe Navarro. El programa de Jesús Vázquez y Valeria Mazza, sin embargo, no precisó del veredicto de la audiencia.

Sara Escudero, concursante del talent show interrumpió la gala para anunciar una firma y a la vez obligada decisión. La lesión que sufría la humorista desde hace semanas no ha mejorado y ella se ha visto en la tesitura de tener que abandonar entre lágrimas.

"Llevo estos días con una pelea cabeza corazón. La cabeza dice "no puedes", pero el corazón dice "inténtalo". No poder ensayar ha sido horroroso. Con todo mi dolor, pero no puedo bailar. Ahora mismo no puedo caminar bien, si bailo me lesiono y eso ya son palabras mayores", decía visiblemente emocionada Escudero.

Esta decisión a causa de la tendinitis de la concursante ha hecho que Iago García, que estaba en peligro junto a la propia humorista se salvara de la expulsión: "Sara es como un duende de luz. Es una persona que nos aporta mucho brillo, mucha simpatía y mucha bondad en un programa que parece competitivo, pero en manos de ella no lo es en absoluto", le ha dicho su compañero.